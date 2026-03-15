На Сумщині з питань безпеки тимчасово не курсуватимуть деякі приміські поїзди

Для відновлення повноцінного сполучення після ворожих ударів по інфраструктурі потрібен час.

У Сумській області деякі приміські поїзди тимчасово не курсуватимуть для проведення робіт з відновлення після російських атак.

Про це повідомила Укрзалізниця.

"Для відновлення повноцінного приміського сполучення на Сумщині після ворожих ударів по інфраструктурі потрібно трохи часу. Докладаємо зусиль і попри все, зберігаємо рух в регіоні. Однак на деяких ділянках маємо призупинити курсування на кілька діб", - йдеться в повідомленні.

Так, у понеділок,16 березня, не вийдуть на маршрути потяги: №7008 Тростянець - Смородине - Люботин, №6261/6262 Люботин - Лебединська, №6267 Лебединська - Суми, №6019 Суми - Ворожба, №7011 Люботин - Суми.

17 березня не курсуватиме потяг №6012/6011 Ворожба - Тростянець - Смородине.