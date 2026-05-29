Ролан Гаррос-2026: Костюк пройшла до четвертого кола, а Стародубцева зачохлила ракетку

Марта розібралася із суперницею менш як за дві години.

Марта Костюк під час виступу на Ролан Гаррос
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №15) здолала представницю Швейцарії Вікторію Голубовіч (WTA №82) в третьому колі Ролан Гаррос-2026 – 6:4, 6:3.

Про це повідомляє LB.ua.

Упродовж гри українка виконала чотири подачі навиліт і припустилася чотирьох подвійних помилок. Для тенісисток це була третя очна зустріч, в якій Марта здобула свою третю перемогу.

В 1/8 фіналу Костюк зіграє із полькою Ігою Швьонтек – третьою ракеткою світу. Матч заплановано на 21 травня, орієнтовно о 12:00 за Києвом.

В іншому матчі третього кола Ролан Гаррос-2026 українка Юлія Стародубцева поступилася китаянці Сію Ван (WTA № 148) – 3:6, 7:5.

Еліна Світоліна свій поєдинок третього кола зіграє проти німкені Тамари Корпач. Початок гри – о 17:40 29 травня.

Нагадаємо, українка Олександра Олійникова вийшла до третього кола дебютного для себе Ролан Гаррос.

