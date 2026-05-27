Три українські тенісистки здобули перемоги в своїх поєдинках і пройшли до третього кола Ролан Гарросу-2026 – ґрунтового мейджора, який проходить у Франції.

Еліна Світоліна (WTA №7) за два сети розібралася з іспанкою Кейтлін Кеведо (WTA №128) – 6:0, 6:4. Українка розібралася із суперницею за 1 годину й 19 хвилин.

Марта Костюк (WTA №15) у своєму матчі здолала американку Кеті Волинець. Українка здійснила камбек і змогла забрати два сети поспіль після поразки на тай-брейку в першому – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

Паралельно Юлія Стародубцева (WTA №15) протистояла другій ракетці світу Єлені Рибакіній, натуралізованій казашці. Юлія поступилася в першому сеті (3:6), але потім змогла перевернути гру (6:1). Переможницю матчу визначали на тай-брейку, за підсумками якого кращою виявилася українка – 10:4.

Єдиною українкою, яка сьогодні, 27 травня, не змогла пройти далі стала Дар'я Снігур (WTA №93). Вона поступилася в двох сетах Пейтон Стернс (WTA №78) із США – 4:6, 0:6.

Нагадаємо, Ролан Гаррос-2026 триватиме до 7 червня.