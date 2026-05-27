Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
ГоловнаСпорт

Світоліна, Костюк і Стародубцева пройшли в третє коло Ролан Гарросу-2026

Ще одна українка – Снігур – зачохлила ракетку.

Світоліна, Костюк і Стародубцева пройшли в третє коло Ролан Гарросу-2026
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Три українські тенісистки здобули перемоги в своїх поєдинках і пройшли до третього кола Ролан Гарросу-2026 – ґрунтового мейджора, який проходить у Франції.

Про це повідомляє LB.ua.

Еліна Світоліна (WTA №7) за два сети розібралася з іспанкою Кейтлін Кеведо (WTA №128) – 6:0, 6:4. Українка розібралася із суперницею за 1 годину й 19 хвилин.

Реклама

Українська тенісистка Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG
Українська тенісистка Еліна Світоліна

Марта Костюк (WTA №15) у своєму матчі здолала американку Кеті Волинець. Українка здійснила камбек і змогла забрати два сети поспіль після поразки на тай-брейку в першому – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

Марта Костюк
Фото: EPA/UPG
Марта Костюк

Паралельно Юлія Стародубцева (WTA №15) протистояла другій ракетці світу Єлені Рибакіній, натуралізованій казашці. Юлія поступилася в першому сеті (3:6), але потім змогла перевернути гру (6:1). Переможницю матчу визначали на тай-брейку, за підсумками якого кращою виявилася українка – 10:4.

Юлія Стародубцева
Фото: EPA/UPG
Юлія Стародубцева

Єдиною українкою, яка сьогодні, 27 травня, не змогла пройти далі стала Дар'я Снігур (WTA №93). Вона поступилася в двох сетах Пейтон Стернс (WTA №78) із США – 4:6, 0:6.

Нагадаємо, Ролан Гаррос-2026 триватиме до 7 червня. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies