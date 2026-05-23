Український журналіст Олександр Чепілко в розмові з LB.ua розповів, які зірки боксу та єдиноборств прилетіли до Каїру на бій між Олександром Усиком та Ріко Верховеном.

За його словами, на поєдинок зібрався зірковий склад гостей.

«Стосовно зірок. До Каїру вже прилетіли такі відомі боксери, як: абсолютний чемпіон у трьох вагових категоріях, який нещодавно завершив кар'єру, Теренс Кроуфорд; чинний чемпіон світу WBO Девін Хейні; колишній чемпіон світу, а нині відомий тренер Енді Лі; брат Тайсона Ф'юрі Г'юї Ф'юрі; чемпіон IBF Джай Опетая; тимчасовий чемпіон WBC і претендент на бій з Усиком Агіт Кабаєл та інші. Також тут, звичайно, легендарний анонсер Майкл Баффер, а ще зірки ММА Алістар Оверім, Майкл Пейдж», – зауважив журналіст.

Чепілко також поділився враженнями від поведінки Верховена на медіазаходах.

«Голландець на івенті поводить себе позитивно, видно, що йому цікава така велика увага публіки. Так, він зірка кікбоксингу, проте бокс — значно популярніший вид спорту», – сказав Чепілко.

За його словами, з огляду на якість організації вечора боксу вболівальники споглядатимуть за великим спортивним івентом.

«З точки зору організації події відчувається, що це великий івент. Я особисто не очікував побачити таку велику кількість медіа, у тому числі локальних ЗМІ. Інтерес до шоу шалений – його роблять як мейн-івент між Олександром Усиком та Ріко Верховеном, так і участь у вечорі боксу британців Хамзи Шираза та Джека Катеррала, а також дуель Санчез – Торрез. В атмосфері – дух майбутнього великого турніру, і особливо це було відчутно на першій медіаподії, яка відбулась у середу в ресторані за кілька сотень метрів від Пірамід Гізи, з видом на них. Перебуваючи там, звичайно, розумієш, що готується щось велике. Локація майбутнього протистояння має бути в октагоні, ринг буде розташований з видом на Піраміди. Має бути просто космічно», – підсумував він.

Нагадаємо, бій Олександр Усик — Ріко Верховен відбудеться сьогодні, 23 травня. Початок поєдинку — не раніше 23:45 за Києвом.

Офіційним транслятором бою в Україні буде сервіс онлайн-телебачення Київстар ТБ.

LB.ua проведе текстову трансляцію бою.