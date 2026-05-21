Ліга Європи: "Астон Вілла" обіграла "Фрайбург" у фіналі і зробила Емері рекордсменом

У Стамбулі на арені "Бешикташа" відбувся фінал Ліги Європи, у якому зустрічалися німецький "Фрайбург" та англійська "Астон Вілла".

Для наставника бірмінгемців Унаї Емері це був вже шостий фінал єврокубків, завдяки чому він зрівнявся з рекордом Карло Анчелотті. Проте важливішим для іспанця було стати першим тренером в історії, який би виграв Лігу Європи з трьома різними клубами.

Підопічні Емері зробили все від себе залежне: ще у першому таймі забезпечили собі перевагу у два м'ячі після голів Тілеманса та Буендіа. А у другому таймі довели справу до логічного завершення, додавши ще й результативний удар Роджерса.

3:0 у підсумку - "Астон Вілла" здобула свій перший трофей з 1996 року. А Унаї Емері підтверджує статус абсолютної легенди турніру: це була його п'ята перемога.