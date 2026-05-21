СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаСпорт

УЄФА змінить формат проведення відбіркових турнірів у футболі

Візьмуть за зразок реформу у єврокубках.

УЄФА змінить формат проведення відбіркових турнірів у футболі
УЄФА
Фото: EPA/UPG

Керівний орган європейського футболу УЄФА заявив про намір повністю змінити підхід до визначення учасників фінальних частин великих турнірів серед збірних.

Як пише The Guardian, після Євро-2028 замість відбіркових груп буде створено дві ліги. До першої увійдуть 36 найкращих за рейтингом команд Старого світу, решта будуть у дивізіоні рангом нижче. 

Кваліфікація відбуватиметься за тим принципом, який зараз використовується у єврокубках: шість матчів з різними суперниками і підсумкова таблиця, у якій найкращі команди напряму виходять на Євро чи чемпіонат світу, а решта грають стикові матчі з представниками іншого дивізіону. 

Таким чином в УЄФА сподіваються скоротити до мінімуму матчі, у яких грають надто різні за силою збірні. З нинішньою системою груп щонайменше дві гри відбуваються між грандами та відверто слабкими командами - Сан-Марино, Андорра, Гібралтар тощо. 

Остаточно реформу мають затвердити у вересні 2026 року на засіданні УЄФА. Відбір на Євро-2028, у якому збірною України керуватиме перший тренер-іноземець Андреа Мальдера, пройде ще за старими правилами.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies