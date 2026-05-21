УЄФА змінить формат проведення відбіркових турнірів у футболі

Керівний орган європейського футболу УЄФА заявив про намір повністю змінити підхід до визначення учасників фінальних частин великих турнірів серед збірних.

Як пише The Guardian, після Євро-2028 замість відбіркових груп буде створено дві ліги. До першої увійдуть 36 найкращих за рейтингом команд Старого світу, решта будуть у дивізіоні рангом нижче.

Кваліфікація відбуватиметься за тим принципом, який зараз використовується у єврокубках: шість матчів з різними суперниками і підсумкова таблиця, у якій найкращі команди напряму виходять на Євро чи чемпіонат світу, а решта грають стикові матчі з представниками іншого дивізіону.

Таким чином в УЄФА сподіваються скоротити до мінімуму матчі, у яких грають надто різні за силою збірні. З нинішньою системою груп щонайменше дві гри відбуваються між грандами та відверто слабкими командами - Сан-Марино, Андорра, Гібралтар тощо.

Остаточно реформу мають затвердити у вересні 2026 року на засіданні УЄФА. Відбір на Євро-2028, у якому збірною України керуватиме перший тренер-іноземець Андреа Мальдера, пройде ще за старими правилами.