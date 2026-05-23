Олександр Усик показав рекордну вагу перед поєдинком з Ріко Верховеном

Українець набрав перед зустріччю з Королем кікбоксингу, а його суперник, навпаки, схуд.

У єгипетській Гізі відбулися офіційні заходи перед боксерським поєдинком Олександра Усика та Ріко Верховена за титул чемпіона світу у надважкій вазі.

На офіційному зважуванні нідерландський суперник Усика здивував схудненням: ще за кілька тижнів до бою Верховен мав 125 кілограмів, натомість у п'ятницю ваги під ним показали трохи більше 117 кілограмів.

Натомість Олександр Усик, розуміючи перевагу Короля кікбоксингу за антропометрією, вирішив наростити м'язи. Українець показав свій рекордний результат за весь час професійної кар'єри - 105,8 кілограма.

Під час останньої дуелі поглядів жоден зі спортсменів не хотів відводити очі упродовж понад хвилини, тож довелося втручатися команді промоутерів. Кліпати все ж першим почав Верховен.

Бій Усика та Верховена відбудеться у суботу, 23 травня, початок не раніше 23:00 за київським часом.