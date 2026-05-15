Світоліна вийшла до фіналу турніру WTA 1000 у Римі

Україна Еліна Світоліна втретє у своїй кар'єрі стала фіналісткою престижного ґрунтового турніру серії WTA 1000 у Римі. Для виходу у вирішальний матч наша співвітчизниця обіграла представницю Польщі Ігу Свьонтек.

Перший сет склався на користь Еліни 6:4, проте у другому вона дозволила суперниці надто багато на своїй подачі. Попри опір українки, за трохи більше ніж 40 хвилин на корті Свьонтек взяла другу партію 6:2.

На щастя, у вирішальному сеті власні гейми почала втрачати саме польська тенісистка. Ті самі 6:2, але вже на користь Світоліної - і саме перша ракетка України прямує до матчу за титул.

Суперницею Еліни буде Коко Гофф зі Сполучених Штатів. Світоліна в разі успіху може обіграти послідовно другу, третю і четверту за рейтингом тенісистку планети. Фінал відбудеться у суботу, 16 травня.