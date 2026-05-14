Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
ГоловнаСпорт

Світоліна обіграла другу ракетку світу на шляху до півфіналу WTA 1000 у Римі

Українська тенісистка на крок ближча до другого трофею у сезоні.

Світоліна обіграла другу ракетку світу на шляху до півфіналу WTA 1000 у Римі
Еліна Світоліна
Фото: btu.org.ua

Еліна Світоліна у яскравому матчі тривалістю понад 2 години обіграла представницю Казахстану Олену Рибакіну і вийшла до півфіналу престижного ґрунтового турніру у Римі.

Українська тенісистка не надто впевнено провела першу партію, постійно маючи проблеми на своїй подачі. Як би Еліна не відігравала брейк-поїнти, Рибакіна все ж отримала перевагу і завершила сет 6:2.

Після цього Світоліна почала грати переконливіше, помилок стало менше, з'явилися ефектні удари по лінії, на які суперниця не встигала. Хоч і не без боротьби, але наступні два сети виграла саме наша співвітчизниця - 6:4, 6:4.

Для Еліни це вже третій півфіналу у Римі за кар'єру, і кожен попередній завершувався виходом у вирішальний матч і перемогою на турнірі. Її суперницею цього разу буде польська тенісистка Іга Свьонтек, яка посідає третю сходинку світового рейтингу. 

Завдяки успіхам в італійській столиці з наступного тижня Світоліна підніметься мінімум на 8-ий рядок - якраз перед стартом улюбленого "Ролан Гаррос".

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies