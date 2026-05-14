Українська тенісистка на крок ближча до другого трофею у сезоні.

Еліна Світоліна у яскравому матчі тривалістю понад 2 години обіграла представницю Казахстану Олену Рибакіну і вийшла до півфіналу престижного ґрунтового турніру у Римі.

Українська тенісистка не надто впевнено провела першу партію, постійно маючи проблеми на своїй подачі. Як би Еліна не відігравала брейк-поїнти, Рибакіна все ж отримала перевагу і завершила сет 6:2.

Після цього Світоліна почала грати переконливіше, помилок стало менше, з'явилися ефектні удари по лінії, на які суперниця не встигала. Хоч і не без боротьби, але наступні два сети виграла саме наша співвітчизниця - 6:4, 6:4.

Для Еліни це вже третій півфіналу у Римі за кар'єру, і кожен попередній завершувався виходом у вирішальний матч і перемогою на турнірі. Її суперницею цього разу буде польська тенісистка Іга Свьонтек, яка посідає третю сходинку світового рейтингу.

Завдяки успіхам в італійській столиці з наступного тижня Світоліна підніметься мінімум на 8-ий рядок - якраз перед стартом улюбленого "Ролан Гаррос".