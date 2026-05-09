Український боєць, який виступає в UFC, Данило Донченко в розмові з LB.ua пояснив, у чому особливість майбутнього суперника Ярослава Амосова (29-1) – іспанця Хоеля Альвареса (23-3).

«Альварес насправді дуже незручний суперник. Він піднявся у ваговій категорії, тому має більше сил. Окрім того, він дуже високий, має незручну для суперників антропометрію. Один із тих бійців, яких ти б'єш, і тобі боляче. Насправді він гарний ударник: якісно б'є ліктями й колінами», – заявив Данило.

Окрім того, він порівняв Хоеля Альвареса й першого суперника Амосова в UFC – Ніла Магні.

«У цього хлопця є характер і його набагато більше, ніж у Ніла Магні. Окрім того, він ментально сильніший», – сказав Донченко.

Нагадаємо, у ніч на 10 травня український боєць змішаного стилю Ярослав Амосов проведе бій із іспанцем Хоелем Альваресом у рамках турніру UFC 328.

У своєму дебютному поєдинку в UFC Амосов достроково переміг американця Ніла Магні.