Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
ГоловнаСпорт

Боєць UFC Донченко про наступного суперника Амосова: «Один із тих бійців, яких ти б'єш, і тобі боляче»

В активі суперника Ярослава 23 перемоги в 26 поєдинках.

Боєць UFC Донченко про наступного суперника Амосова: «Один із тих бійців, яких ти б'єш, і тобі боляче»
Постер до бою Амосов – Альварес
Фото: UFC

Український боєць, який виступає в UFC, Данило Донченко в розмові з LB.ua пояснив, у чому особливість майбутнього суперника Ярослава Амосова (29-1) – іспанця Хоеля Альвареса (23-3).

«Альварес насправді дуже незручний суперник. Він піднявся у ваговій категорії, тому має більше сил. Окрім того, він дуже високий, має незручну для суперників антропометрію. Один із тих бійців, яких ти б'єш, і тобі боляче. Насправді він гарний ударник: якісно б'є ліктями й колінами», – заявив Данило.

Окрім того, він порівняв Хоеля Альвареса й першого суперника Амосова в UFC – Ніла Магні.

«У цього хлопця є характер і його набагато більше, ніж у Ніла Магні. Окрім того, він ментально сильніший», – сказав Донченко.

Нагадаємо, у ніч на 10 травня український боєць змішаного стилю Ярослав Амосов проведе бій із іспанцем Хоелем Альваресом у рамках турніру UFC 328.

У своєму дебютному поєдинку в UFC Амосов достроково переміг американця Ніла Магні.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies