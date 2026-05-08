У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Збірна України з хокею вперше за 20 років вийшла до елітного дивізіону

У вирішальному матчі чемпіонату світу українці перемогли Японію з рахунком 3:1.

Фото: ФХУ

Про це повідомили на сайті Федерації хокею України.

У Польщі завершилися матчі чемпіонату світу 2026 у дивізіоні 1А. У вирішальній грі українці перемогли Японію з рахунком 3:1. Попри пропущену шайбу на початку гри, команда відігралася ще в першому періоді завдяки голам Олександра Пересунька, Олексія Дахновського та Данила Трахта. Другий та третій періоди пройшли без закинутих шайб.

Підсумкове місце України в таблиці залежало від гри Польща — Литва. Оскільки господарі турніру не змогли перемогти литовців в основний час (нічия 1:1), Україна зберегла за собою друге місце, яке дає право на підвищення у класі.

Таким чином команда Дмитра Христича всього за два роки подолала шлях із дивізіону 1В до еліти. 

Раніше Україна виступала у вищому дивізіоні упродовж 9 сезонів (1999–2007). 

Чемпіонат світу-2027 у топдивізіоні приймуть німецькі міста Дюссельдорф та Мангайм. Турнір триватиме з 14 по 30 травня.

  • Раніше, збірна України з хокею всупереч прогнозам змогла обіграти Францію на чемпіонаті світу у дивізіоні IA, який приймає польський Сосновець.
