Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №7) здолала Анну Бондар (WTA №57) з Угорщини у першому колі Ролан Гарросу-2026 – французького мейджора.

Українка перемогла за підсумками трьох сетів – 3:6, 6:1, 7:6 (10:3). Загалом зустріч тривала 2 години 28 хвилин.

Фото: EPA/UPG Світоліна під час матчу

Світоліна встигла виконати 6 подач навиліт і допустила 2 подвійні помилки. Матч був п’ятим очним для спортсменок. Українка здобула свою третю перемогу над угоркою.

У другому колі Еліна зіграє з іспанкою Кейтлін Кеведо (WTA №126).

Нагадаємо, Еліна Світоліна стала чемпіонкою «мастерса» в Римі перед Ролан Гарросом-2026.