Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаСпорт

Ролан Гаррос-2026: Світоліна перемогла Бондар на старті змагань

Матч тривав понад дві години.

Ролан Гаррос-2026: Світоліна перемогла Бондар на старті змагань
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №7) здолала Анну Бондар (WTA №57) з Угорщини у першому колі Ролан Гарросу-2026 – французького мейджора.

Про це повідомляє LB.ua.

Українка перемогла за підсумками трьох сетів – 3:6, 6:1, 7:6 (10:3). Загалом зустріч тривала 2 години 28 хвилин.

Реклама

Світоліна під час матчу
Фото: EPA/UPG
Світоліна під час матчу

Світоліна встигла виконати 6 подач навиліт і допустила 2 подвійні помилки. Матч був п’ятим очним для спортсменок. Українка здобула свою третю перемогу над угоркою.

Еліна Світоліна під час матчу
Фото: EPA/UPG
Еліна Світоліна під час матчу

Емоції Світоліної
Фото: EPA/UPG
Емоції Світоліної

У другому колі Еліна зіграє з іспанкою Кейтлін Кеведо (WTA №126).

Нагадаємо, Еліна Світоліна стала чемпіонкою «мастерса» в Римі перед Ролан Гарросом-2026.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies