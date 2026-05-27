Народжена в Україні спортсменка Соломія Доброєр разом із партнерками по команді – Олівією Флорековою та Маєю Веселою – здобула титул чемпіонки Чехії з акробатичної гімнастики в учнівській віковій категорії.

Про це повідомляє LB.ua.

Дівчата обійшли вісім інших трійок суперниць, які боролися за цей титул. Змагання відбулися в межах щорічного турніру юних спортсменів KLOKÁNEK 2026, що пройшов цими вихідними у Празі.

Реклама

Фото: Надане гімнастками Виступ дівчат на турнірі

Фото: Надане гімнастками П'єдестал призерок

Соломія переїхала до Чехії з батьками у 2022 році, а гімнастикою почала займатися у 2023 році в клубі спортивної гімнастики при спортивному товаристві Bohemians Praha. У 2025 році вона стала бронзовою призеркою чемпіонату Чеської Республіки.

Цього сезону команда Соломії, Олівії та Маї під керівництвом тренерки Анастасії Шабатової вже здобула дві золоті медалі на турнірах Acro Cup Havířov та Morava Open. На завершення сезону дівчата виграли титул чемпіонок Чеської Республіки.

Про одну з найкращих українських художніх гімнасток сучасності читайте в матеріалі «Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики»