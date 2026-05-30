Ролан Гаррос-2026: Світоліна перемогла Корпач і вийшла до 1/8 фіналу змагань

Українка розібралася із суперницею за два сети.

Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №7) здолала німкеню Тамару Корпач (WTA №95) у третьому колі Ролан Гаррос-2026 – 6:2, 6:3.

Упродовж матчу Еліна не виконала жодної подачі навиліт і припустилася однієї подвійної помилки. 

Світоліна на Ролан Гаррос
Матч на Ролан Гаррос став першим очним для тенісисток.

Еліна Світоліна під час матчу
Емоції Світоліної після перемоги
В 1/8 фіналу Світоліна протистоятиме представниці Швейцарії Белінді Бенчич (WTA №11). Їхній матч заплановано на 31 березня, початок – орієнтовно о 12:00 за Києвом.

Нагадаємо, ще одна українка Марта Костюк пройшла до четвертого кола змагань. В 1/16 вона виявилася сильнішою за швейцарку Вікторію Голубовіч. 

