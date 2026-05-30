Українка розібралася із суперницею за два сети.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №7) здолала німкеню Тамару Корпач (WTA №95) у третьому колі Ролан Гаррос-2026 – 6:2, 6:3.

Про це повідомляє LB.ua.

Упродовж матчу Еліна не виконала жодної подачі навиліт і припустилася однієї подвійної помилки.

Реклама

Фото: EPA/UPG Світоліна на Ролан Гаррос

Матч на Ролан Гаррос став першим очним для тенісисток.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна під час матчу

Фото: EPA/UPG Емоції Світоліної після перемоги

В 1/8 фіналу Світоліна протистоятиме представниці Швейцарії Белінді Бенчич (WTA №11). Їхній матч заплановано на 31 березня, початок – орієнтовно о 12:00 за Києвом.

Нагадаємо, ще одна українка Марта Костюк пройшла до четвертого кола змагань. В 1/16 вона виявилася сильнішою за швейцарку Вікторію Голубовіч.