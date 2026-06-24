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Колумбія перемогла ДР Конго й очолила група К на ЧС-2026

Колумбійці випередили португальців перед очним протистоянням. 

Колумбія перемогла ДР Конго й очолила група К на ЧС-2026
Колумбія – ДР Конго
Фото: EPA/UPG

Збірна Колумбія з мінімальним рахунком перемогла ДР Конго (1:0) в другому турі групового етапу в квартеті К на чемпіонаті світу з футболу 2026 року

Про це повідомляє LB.ua.

Єдиний гол у матчі на 78 хвилині забив Муньйос.

Завдяки перемозі колумбійці очолили групу К з шістьома очками в активі. Вони випереджають команду Португалії на два очки. 

На третій сходинці квартету розташувалася команда ДР Конго з одним заліковим пунктом.

Нагадаємо, Португалія в другому турі групового етапу ЧС-2026 розгромила Узбекистан (5:0). Двічі в матчі відзначився Кріштіану Роналду.

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