«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
ГоловнаСпорт

В Аргентині встановили 26-метрову статую Мессі

За основу зображення було взято позу футболіста під час святкування перемоги збірної Аргентини на чемпіонаті світу 2022 року. 

В Аргентині встановили 26-метрову статую Мессі
Статуя Леонелю Мессі
Фото: podrobnosti.ua

В аргентинському місті Кутраль-Ко відбулася церемонія відкриття статуї футболіста Ліонеля Мессі

Про це про це повідомляє Radio Nacional.

Монумент висотою 26 метрів і вагою близько 70 тонн був створений місцевим скульптором Альдо Бероїсою. Робота над проєктом тривала близько року.

За основу зображення було взято позу футболіста під час святкування перемоги збірної Аргентини на чемпіонаті світу 2022 року

  • Ліонель Мессі - один із найуспішніших футболістів в історії: він має 8 "Золотих м’ячів" та багато інших трофеїв. У 2026 році він став першим гравцем із шістьма чемпіонатами світу та зрівнявся з Мирославом Клозе за кількістю голів на мундіалях (16). 
  • Про те, як Мессі зіграв у стартовому матчі на ЧС-2026, що сказав після гри й чого очікувати далі, читайте на LB.ua, зокрема - в матеріалі "Це немов бонус». Мессі робить те, чого від нього вже не очікували"
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies