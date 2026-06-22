За основу зображення було взято позу футболіста під час святкування перемоги збірної Аргентини на чемпіонаті світу 2022 року.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

В аргентинському місті Кутраль-Ко відбулася церемонія відкриття статуї футболіста Ліонеля Мессі.

Про це про це повідомляє Radio Nacional.

Монумент висотою 26 метрів і вагою близько 70 тонн був створений місцевим скульптором Альдо Бероїсою. Робота над проєктом тривала близько року.

За основу зображення було взято позу футболіста під час святкування перемоги збірної Аргентини на чемпіонаті світу 2022 року.

🚨 BREAKING: A 26-meter, 70-ton Lionel Messi statue has been built in Argentina.



The love for Messi in his homeland knows no limits. 🐐❤🇦🇷pic.twitter.com/6aYvtzM5e3 — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 21, 2026