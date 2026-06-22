В аргентинському місті Кутраль-Ко відбулася церемонія відкриття статуї футболіста Ліонеля Мессі.
Про це про це повідомляє Radio Nacional.
Монумент висотою 26 метрів і вагою близько 70 тонн був створений місцевим скульптором Альдо Бероїсою. Робота над проєктом тривала близько року.
За основу зображення було взято позу футболіста під час святкування перемоги збірної Аргентини на чемпіонаті світу 2022 року.
🚨 BREAKING: A 26-meter, 70-ton Lionel Messi statue has been built in Argentina.— World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 21, 2026
The love for Messi in his homeland knows no limits. 🐐❤🇦🇷pic.twitter.com/6aYvtzM5e3
- Ліонель Мессі - один із найуспішніших футболістів в історії: він має 8 "Золотих м’ячів" та багато інших трофеїв. У 2026 році він став першим гравцем із шістьма чемпіонатами світу та зрівнявся з Мирославом Клозе за кількістю голів на мундіалях (16).
- Про те, як Мессі зіграв у стартовому матчі на ЧС-2026, що сказав після гри й чого очікувати далі, читайте на LB.ua, зокрема - в матеріалі "Це немов бонус». Мессі робить те, чого від нього вже не очікували".