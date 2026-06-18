«Це немов бонус». Мессі робить те, чого від нього вже не очікували

Як Мессі зіграв у стартовому матчі на ЧС-2026, що сказав після гри і чого очікувати далі – на LB.ua.

Разом із ним прибула одна з найдосвідченіших – і найстарших – команд світової першості. Середній вік збірної – 28,62 року. Сьома найстарша команда турніру, як на як. Сам Мессі не грає на найвищому рівні вже три роки, відтоді, як перейшов до американської МЛС. Усе проти 38-річного футболіста, який мав усі шанси стати валізою без ручок для своїх партнерів. А став мессією, як завжди.

«У нього не залишилося мотивації», «він не витягне турнір фізично», «буде баластом» – ці та інші тези раз по раз зринали в інформаційному просторі, коли мова заходила про Ліонеля Мессі. Він приїхав на свій шостий чемпіонат світу в статусі людини, яка пройшла футбол, наче комп'ютерну гру. Збоку здавалося, що йому залишилося попрощатися з футболом найвищого рівня. Ніхто не применшував його майстерності чи статусу в команді, але час, здавалося, узяв своє.

Той самий Лео

«Лео Мессі завжди був на полі, коли Аргентина в ньому потребувала, і завтрашній день не стане винятком», – сказав перед матчем з Алжиром головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні, відповідаючи на питання про стан футболіста після ушкодження.

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі тягне м'яч уперед в оточенні захисників

Реклама

На щастя для вболівальників по всьому світу, Ліонель Мессі вийшов на поле у стартовому складі. Чемпіони світу не зволікали й фактично одразу створили гольовий момент. Мессі побіг на суперника біля бічної лінії, змусив його помилитися з пасом, а потім відкрився, отримав м'яч і забив. Ідеальний початок, правда? Арбітр зафіксував положення поза грою. Алжирці теж мали свій ранній момент: на 9-й хвилині Фарес Чаїбі відправив м'яч у ворота, але й тут спрацював офсайд.

Гра Аргентини звично розгортається через Лео, як протягом уже щонайменше 15 років. Він – вільний художник на полі без чіткої позиції зі специфічними завданнями. Йому потрібно шукати вільні зони й загострювати з тиз позицій, які інші футболісти обох (!) команд не помічають. Саме з цього народився перший гол. На 17 хвилині Лео отримав м'яч між захисниками, протягнув його ближче до штрафного майданчика і пробив. Удар міг бути кращим, але і його вистачило, щоб пробити Люку Зідана. Так-так, сина того самого Зідана, який, до речі, спостерігав за «побиттям» своєї дитини з трибун стадіону «Ерроухед Стедіум».

Фото: EPA/UPG Лео Мессі після голу

Ще один майстер-клас із відчуттям епізоду Лео продемонстрував на 60 хвилині. Він першим зорієнтувався на добиванні після удару Маккалістера й подвоїв перевагу своєї команди. Знову ж таки, жодного зайвого руху.

Аргентинці виглядали злагодженою командою. Здалося, ніби той чемпіонський колектив із 2022-го не брав чотирирічну паузу. Кожен футболіст знає, куди йому бігти й що робити. А якщо не знаєш – пасуй на Мессі. Так вчинив Ніколас Гонсалес на 76 хвилині. Віддав на Мессі, а той обробив і в притаманному стилі більярдним ударом довів рахунок до розгромного.

Фото: EPA/UPG Аргентинець Ліонель Мессі

Чи можна було передбачити такий сценарій? Цілком. У грі аргентинця здивувало інше – він грав із величезним азартом. Цифри не брешуть: Лео відпрацьовував не лише в нападі, а й не цурався оборонної роботи. Зокрема: виконав 2 відбори, 3 підбирання, 1 винос і виграв 3 єдиноборства. До прикладу, Кіліан Мбаппе, молодший за аргентинця більш ніж на десять років, виконав усього 2 відбори й 2 підбирання в матчі з Сенегалом…

Той самий азарт ледь не вийшов аргентинцю боком. У одному з епізодів Мессі непереконливо зіграв проти Аїсси Манді, і чимало оглядачів згодом писали, що це був стовідсотковий привід для червоної картки. Арбітр картку не показав — і навколо рішення одразу зчинилися розмови про «особливе ставлення» до головної зірки турніру. Чи вплинуло б вилучення на хід зустрічі — питання гіпотетичне. Але епізод нагадав, що навіть у вечір тріумфу Мессі лишається живим гравцем, а не лише статуєю самому собі.

Реклама

Як бонус, Мессі ще й переписав низку рекордів, хоча, як зауважив сам, це не має значення. Для нього ні, а для уболівальників – так.

«Футбол – це моя пристрасть з дитинства»

Глядачі «Канзас-Сіті» стали свідками повторення рекорду результативності в історії чемпіонатів світу, бо третій гол Лео став його 16-м за весь час виступів на світових першостях. За цим показником він наздогнав німця Мірослава Клозе, а наступний гол аргентинця на цьому турнірі зробить його найкращим бомбардиром. У цій гонитві аргентинцю наступає на п'яти Кіліан Мбаппе з 14-ма точними ударами. Водночас у аргентинця є чим крити в разі чого.

Фото: EPA/UPG Мессі святкує

Ліонель Мессі став першим футболістом в історії, який зіграв на шести чемпіонатах світу протягом кар'єри. Водночас нападник забив уже на своєму п'ятому мундіалі, повторивши досягнення Кріштіану Роналду. Крім того, Мессі першим забив у ворота 11 різних збірних на чемпіонатах світу. Він також встановив унікальне досягнення, забивши свій перший і наразі останній гол на мундіалях із різницею у 20 років.

Ба більше, Мессі вийшов на третє місце серед найстарших авторів голів в історії чемпіонатів світу. На день матчу йому було 38 років і 357 днів. Водночас Ліонель став найстаршим автором хет-трику в історії світових першостей.

Фото: EPA/UPG Партнери Мессі вітають його з голом

Однак, після гри Лео зазначив, що головною його пристрастю залишаються не цифри, а гра.

«Мені подобається грати у футбол, це моя пристрасть із дитинства. Коли я в хорошій формі, я віддаю максимум. Те, що відбувається зараз, – це немов бонус. Я дуже щасливий і вдячний цій прекрасній команді, я це дуже ціную і насолоджуюся цим», – сказав він для AS.

Реклама

А ще після матчу зринула деталь, яка дещо змінює оптику виступу аргентинця. Мессі зізнався, що після першого голу не стримав сліз із суто особистих причин, про які говорити публічно не став. Людина, яка пройшла футбол наскрізь і переписала чи не всі можливі рекорди, досі плаче, забивши на полі. Можливо, саме ось вона відповідь на питання, звідки в 38 років він має азарт.

Що далі?

Після такого старту Аргентині цілком вистачить ще однієї перемоги, щоб вийти з групи. Попереду в чинних чемпіонів світу матчі з Австрією і Йорданією.

Фото: EPA/UPG Мессі передає привіт уболівальникам

Якщо вдасться вирішити турнірне завдання – вихід з першого місця – за підсумками другого матчу, логічним кроком стане ротація складу. Якщо вони ціляться на захист титулу, доведеться берегти сили, бо плей-оф чемпіонату світу з футболу 2026 року почнеться не зі звичної 1/8 фіналу, а вже з 1/16. На найвищому рівні навіть один додатковий матч може мати ключове значення для фізичних кондицій команди. Команди, кістяк якої складають ветерани гри, хоч у першому матчі це непомітно.