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Збірна Португалії з нічиєї проти ДР Конго розпочала чемпіонат світу з футболу 2026

Кріштіану Роналду не зміг відзначитися.

Збірна Португалії з нічиєї проти ДР Конго розпочала чемпіонат світу з футболу 2026
Роналду і Невеш
Фото: EPA/UPG

Збірна Португалії з футболу не втримала перемогу в матчі з ДР Конго в першому турі групового етапу в квартеті К чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

На старті першого тайму Невеш зміг відгукнутися на верховий пас і головою відправити м’яч у сітку воріт. Збірна ДР Конго відігралася наприкінці першої 45-хвилинки. Вісса виграв верхову боротьбу й пробив головою під поперечину.

Капітан Португалії Кріштіану Роналду вийшов у стартовому складі на матч свого шостого чемпіонату світу в кар’єрі, але результативними діями не відзначився.

У паралельному матчі групи K Колумбія гратиме з Узбекистаном. Матч заплановано на 18 червня. Початок – 05:00 за Києвом.

Нагадаємо, збірна Аргентини з розгромної перемоги стартувала на ЧС-2026. Ліонель Мессі відзначився хет-триком.

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