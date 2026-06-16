​Збірна Ірану зіграла внічию з Новою Зеландією на ЧС з футболу в США

У першому турі групового етапу Чемпіонату світу з футболу в рамках групи G збірні Ірану й Нової Зеландії не виявили сильнішого на "Лос-Анджелес Стедіум" у США. Матч закінчився з рахунком 2:2.

Про це повідомляє Football.ua.

Елайджа Джаст вивів новозеландців уперед на початку протистояння. Пізніше іранці відповіли голом Раміна Резаеяна, а вже в другому таймі автор першого результативного удару з боку номінальних гостей відзначився ще раз.

Зусиллями Мохаммада Мохеббі умовним господарям поля вдалося знову відновити паритет, встановивши на табло підсумковий рахунок.

21 червня Іран у неділю зустрінеться з Бельгією, а Нова Зеландія в понеділок, 22-го протистоятиме Єгипту на канадському стадіоні "Бі-Сі Плейс Ванкувер".