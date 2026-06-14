Збірна Австралії обіграла Туреччину (2:0) у першому турі групового етапу в квартеті D чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Про це повідомляє LB.ua.
У першому таймі на 27 хвилині вінгер австралійців Іракунда якісно відкрився на чужій половині поля, обробив м’яч після довгого кросу партнера, кінематографічно обіграв суперника й пробив у лівий кут воріт.
На 75 хвилині ще один фланговий футболіст Австралії Меткаф опинився перед воротами суперників і наважився на удар з близько 25 метрів. М’яч полетів прямо в правий кут воріт.
Перемога дозволила австралійцям піднятися на другу сходинку квартету D з трьома очками. Господарі чемпіонату світу – США – очолюють квартет, маючи кращу різницю забитих і пропущених голів.
Нагадаємо, США у дебютному матчі на ЧС-2026 розгромили Парагвай (4:1).