Після першого туру в групі господаря змагань з’явилися два фаворити.

Збірна Австралії обіграла Туреччину (2:0) у першому турі групового етапу в квартеті D чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

У першому таймі на 27 хвилині вінгер австралійців Іракунда якісно відкрився на чужій половині поля, обробив м’яч після довгого кросу партнера, кінематографічно обіграв суперника й пробив у лівий кут воріт.

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Фото: EPA/UPG Гольовий удар Меткафа

Фото: EPA/UPG Гюлер і О'Нілл борються за м'яч

На 75 хвилині ще один фланговий футболіст Австралії Меткаф опинився перед воротами суперників і наважився на удар з близько 25 метрів. М’яч полетів прямо в правий кут воріт.

Фото: EPA/UPG Голкіпер Австралії Патрік Біч рятує свою команду

Фото: EPA/UPG Австралія – Туреччина

Фото: EPA/UPG Форвард Австралії Туре святкує перемогу з фанатами

Фото: EPA/UPG Атмосфера на трибунах під час матчу

Фото: EPA/UPG Колоритний турецький уболівальник

Перемога дозволила австралійцям піднятися на другу сходинку квартету D з трьома очками. Господарі чемпіонату світу – США – очолюють квартет, маючи кращу різницю забитих і пропущених голів.

Фото: Графіка LB.ua Турнірне становище після першого туру, група D, ЧС-2026

Нагадаємо, США у дебютному матчі на ЧС-2026 розгромили Парагвай (4:1).