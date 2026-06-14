Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
ГоловнаСпорт

ЧС-2026: Австралія здолала Туреччину

Після першого туру в групі господаря змагань з’явилися два фаворити. 

ЧС-2026: Австралія здолала Туреччину
Радість гравців збірної Австралії
Фото: EPA/UPG

Збірна Австралії обіграла Туреччину (2:0) у першому турі групового етапу в квартеті D чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

У першому таймі на 27 хвилині вінгер австралійців Іракунда якісно відкрився на чужій половині поля, обробив м’яч після довгого кросу партнера, кінематографічно обіграв суперника й пробив у лівий кут воріт. 

Реклама

Гольовий удар Меткафа
Фото: EPA/UPG
Гольовий удар Меткафа

Гюлер і О'Нілл борються за м'яч
Фото: EPA/UPG
Гюлер і О'Нілл борються за м'яч

На 75 хвилині ще один фланговий футболіст Австралії Меткаф опинився перед воротами суперників і наважився на удар з близько 25 метрів. М’яч полетів прямо в правий кут воріт. 

Голкіпер Австралії Патрік Біч рятує свою команду
Фото: EPA/UPG
Голкіпер Австралії Патрік Біч рятує свою команду

Австралія – Туреччина
Фото: EPA/UPG
Австралія – Туреччина

Форвард Австралії Туре святкує перемогу з фанатами
Фото: EPA/UPG
Форвард Австралії Туре святкує перемогу з фанатами

Атмосфера на трибунах під час матчу
Фото: EPA/UPG
Атмосфера на трибунах під час матчу

Колоритний турецький уболівальник
Фото: EPA/UPG
Колоритний турецький уболівальник

Перемога дозволила австралійцям піднятися на другу сходинку квартету D з трьома очками. Господарі чемпіонату світу – США – очолюють квартет, маючи кращу різницю забитих і пропущених голів.

Турнірне становище після першого туру, група D, ЧС-2026
Фото: Графіка LB.ua
Турнірне становище після першого туру, група D, ЧС-2026

Нагадаємо, США у дебютному матчі на ЧС-2026 розгромили Парагвай (4:1).

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies