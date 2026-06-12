Усі голи в матчі забили в другому таймі.

Команда Південної Кореї перемогла Чехію (2:1) у першому турі групового етапу чемпіонату світу з футболу 2026 року в квартеті А, повідомляє LB.ua.

Першим у матчі відзначився захисник чехів Крейчі. Він зорієнтувався після вкидання з ауту й головою відправив м’яч у ворота суперників на 59 хвилині.

Фото: EPA/UPG Крейчі забиває у ворота Південної Кореї

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Фото: EPA/UPG Крейчі святкує забитий гол

Корейці відігралися на 67-й. Півзахисник Хван Ін Пом опинився на ударній позиції, прибрав на замахові голкіпера чехів і пробив під праву стійку воріт. Крапку в матчі поставив О Хьон Кю. Він замкнув простріл з флангу й вивів свою команду вперед.

Фото: EPA/UPG Хван Ін Пом зрівнює рахунок у матчі

Фото: EPA/UPG Корейці зрівнюють рахунок

Фото: EPA/UPG О Хьон Кю виводить Південну Корею вперед

За підсумками першого туру групового етапу Мексика очолює групу А, на другому місці розташувалася збірна Південної Кореї. В обох команд по три очки, але господарі турніру мають кращу різницю забитих і пропущених голів.

Фото: EPA/UPG Футболісти Південної Кореї

Нагадаємо, у матчі-відкритті ЧС-2026 Мексика здолала ПАР (2:0) в матчі з трьома вилученнями.

Чемпіонат світу з футболу 2026 року в США, Мексиці та Канаді триватиме до 19 липня.