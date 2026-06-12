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ЧС-2026: Південна Корея здійснила камбек у матчі з Чехією

Усі голи в матчі забили в другому таймі.

ЧС-2026: Південна Корея здійснила камбек у матчі з Чехією
Футболісти Південної Кореї святкують
Фото: EPA/UPG

Команда Південної Кореї перемогла Чехію (2:1) у першому турі групового етапу чемпіонату світу з футболу 2026 року в квартеті А, повідомляє LB.ua.

Першим у матчі відзначився захисник чехів Крейчі. Він зорієнтувався після вкидання з ауту й головою відправив м’яч у ворота суперників на 59 хвилині. 

Крейчі забиває у ворота Південної Кореї
Фото: EPA/UPG
Крейчі забиває у ворота Південної Кореї

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Крейчі святкує забитий гол
Фото: EPA/UPG
Крейчі святкує забитий гол

Корейці відігралися на 67-й. Півзахисник Хван Ін Пом опинився на ударній позиції, прибрав на замахові голкіпера чехів і пробив під праву стійку воріт. Крапку в матчі поставив О Хьон Кю. Він замкнув простріл з флангу й вивів свою команду вперед.

Хван Ін Пом зрівнює рахунок у матчі
Фото: EPA/UPG
Хван Ін Пом зрівнює рахунок у матчі

Корейці зрівнюють рахунок
Фото: EPA/UPG
Корейці зрівнюють рахунок

О Хьон Кю виводить Південну Корею вперед
Фото: EPA/UPG
О Хьон Кю виводить Південну Корею вперед

За підсумками першого туру групового етапу Мексика очолює групу А, на другому місці розташувалася збірна Південної Кореї. В обох команд по три очки, але господарі турніру мають кращу різницю забитих і пропущених голів.

Футболісти Південної Кореї
Фото: EPA/UPG
Футболісти Південної Кореї

Нагадаємо, у матчі-відкритті ЧС-2026 Мексика здолала ПАР (2:0) в матчі з трьома вилученнями.

Чемпіонат світу з футболу 2026 року в США, Мексиці та Канаді триватиме до 19 липня

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