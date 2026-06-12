Команда Південної Кореї перемогла Чехію (2:1) у першому турі групового етапу чемпіонату світу з футболу 2026 року в квартеті А, повідомляє LB.ua.
Першим у матчі відзначився захисник чехів Крейчі. Він зорієнтувався після вкидання з ауту й головою відправив м’яч у ворота суперників на 59 хвилині.
Корейці відігралися на 67-й. Півзахисник Хван Ін Пом опинився на ударній позиції, прибрав на замахові голкіпера чехів і пробив під праву стійку воріт. Крапку в матчі поставив О Хьон Кю. Він замкнув простріл з флангу й вивів свою команду вперед.
За підсумками першого туру групового етапу Мексика очолює групу А, на другому місці розташувалася збірна Південної Кореї. В обох команд по три очки, але господарі турніру мають кращу різницю забитих і пропущених голів.
Нагадаємо, у матчі-відкритті ЧС-2026 Мексика здолала ПАР (2:0) в матчі з трьома вилученнями.
Чемпіонат світу з футболу 2026 року в США, Мексиці та Канаді триватиме до 19 липня.