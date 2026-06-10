Футбольний експерт Алекс Великих про шанси США на ЧС-2026: «Судді вирішуватимуть спірні моменти на користь господарів»

Експерт з італійського футболу, футбольний скаут Алекс Великих заявив, що збірна США може добре виступити на чемпіонаті світу 2026 з огляду як на свій рівень гри, так і на прихильне суддівство.

Він розповів про це в інтерв’ю LB.ua.

«Тактико-технічно й фізично ця збірна (США, – Ред.) дуже високого рівня, хоча про неї говорять менше зі спортивної точки зору порівняно з іншими. Їхні команди різних вікових груп, включно з головною, перебувають на високому рівні. Водночас місце проведення турніру накладе відбиток на рішення суддів», – зауважив експерт.

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На його думку, додатковим фактором, який може вплинути на результати збірної, є прихильне суддівство з огляду на те, що США – господарі чемпіонату світу з футболу 2026.

«Усі розуміють, що чим далі господар проходить по турнірній сітці, тим більше уваги до турніру. А коли організатор турніру – це наймогутніша країна світу з президентом, який є зараз, багато суддів підсвідомо чи ні вирішуватимуть спірні моменти на користь господарів змагань. Це завжди було й буде. Однак не зводьте все на суддів. У них дуже адекватна збірна», – підсумував Великих.

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Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу 2026 року триватиме з 11 червня до 19 липня.