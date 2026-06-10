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Футбольний експерт Великих про фаворита ЧС-2026: «Чекаю на ренесанс Бразилії»

Чемпіонат світу розпочнеться 11 червня.

Футбольний експерт Великих про фаворита ЧС-2026: «Чекаю на ренесанс Бразилії»
Футболісти збірної Бразилії під час товариського матчу
Фото: EPA/UPG

Експерт з італійсько футболу, скаут Алекс Великих переконаний, що збірна Бразилії є фаворитом на перемогу в чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua

На його думку, головна перевага бразильців – їхній головний тренер Карло Анчелотті

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«Бразилія має Карло Анчелотті – головного тренера, який вміє працювати із зірками, який вміє об'єднувати їх. Він це неодноразово демонстрував у мадридському «Реалі». Йому під силу створити з лідерів команду-лідера. На цей турнір бразильці можуть зібратися й продемонструвати результат», – пояснив експерт.

Великих також зазначив, що Бразилія підходить до чемпіонату менш виснаженою, ніж гравці провідних європейських збірних через завантаженість європейців у внутрішніх чемпіонатах упродовж сезону. 

Він вважає, що збірна Бразилії є недооціненою напередодні турніру.

«Вона не має такого розпіареного складу, як раніше, але має історичний шанс на визначальний результат. Їхня перевага також у тому, що турнір проходитиме в Північній Америці, фактично поряд. Для бразильців це завжди краще, ніж грати в Європі», – додав він.

Наостанок фахівець підкреслив, що італійський тренер збірної Бразилії Анчелотті здатний працювати зі складними футболістами й позитивно оцінив виклик до лав команди Неймара.

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За прогнозом Великих, саме збірна Бразилії стане чемпіоном змагань. 

Про новий формат, групи, фаворитів і стадіони, на яких відбудуться матчі, читайте в матеріалі «Новий формат, 50 мільйонів доларів чемпіону й ігри вночі: усе, що треба знати про Чемпіонат світу з футболу 2026 року».

Нагадаємо, чемпіонат світу 2026 року триватиме з 11 червня до 19 липня.

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