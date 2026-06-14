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Сенсація в Каліфорнії. Катар уникнув поразки в матчі проти Швейцарії на ЧС-2026

Катарці відзначилися на п’ятій доданій до основного часу хвилині.

Сенсація в Каліфорнії. Катар уникнув поразки в матчі проти Швейцарії на ЧС-2026

Збірна Катару зіграла внічию зі Швейцарією (1:1) у першому турі групового етапу в квартеті В чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Про це повідомляє LB.ua.

На 17 хвилині форвард збірної Швейцарії Бріель Емболо відкрив рахунок у матчі, реалізувавши пенальті. 

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Емболо реалізує пенальті
Фото: EPA/UPG
Емболо реалізує пенальті

Упродовж всього матчу швейцарці діяли активніше за суперника й завдали 26 ударів по воротах, але відзначитися вдруге не змогли.

Емболо марнує гольовий момент
Фото: EPA/UPG
Емболо марнує гольовий момент

Швейцарець Варгас (праворуч) накручує суперників
Фото: EPA/UPG
Швейцарець Варгас (праворуч) накручує суперників

Катарці загалом діяли другим номером і змогли знайти свій момент на 95-й хвилині матчу. Центральний захисник команди Хахі зміг пробити головою після подачі Аль-Аміна й зрівняти рахунок у матчі.

Катар – Швейцарія
Фото: EPA/UPG
Катар – Швейцарія

Таким чином катарцям вдалося здобути перші в історії залікові пункти на чемпіонатах світу з футболу.

Емоції катарців після голу
Фото: EPA/UPG
Емоції катарців після голу

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Коли здобули перші очки на рівні групового етапу чемпіонатів світу з футболу
Фото: EPA/UPG
Коли здобули перші очки на рівні групового етапу чемпіонатів світу з футболу

Після першого туру змагань усі чотири команди групи В мають по одному очку. 

Турнірне становище після першого туру, група В, ЧС-2026
Фото: Графіка LB.ua
Турнірне становище після першого туру, група В, ЧС-2026

Нагадаємо, в іншому матчі першого туру квартету В Канада зіграла внічию з Боснією та Герцеговиною

Чемпіонат світу з футболу 2026 триватиме до 19 липня.

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