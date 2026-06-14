Збірна Катару зіграла внічию зі Швейцарією (1:1) у першому турі групового етапу в квартеті В чемпіонату світу 2026 року з футболу.
Про це повідомляє LB.ua.
На 17 хвилині форвард збірної Швейцарії Бріель Емболо відкрив рахунок у матчі, реалізувавши пенальті.
Упродовж всього матчу швейцарці діяли активніше за суперника й завдали 26 ударів по воротах, але відзначитися вдруге не змогли.
Катарці загалом діяли другим номером і змогли знайти свій момент на 95-й хвилині матчу. Центральний захисник команди Хахі зміг пробити головою після подачі Аль-Аміна й зрівняти рахунок у матчі.
Таким чином катарцям вдалося здобути перші в історії залікові пункти на чемпіонатах світу з футболу.
Після першого туру змагань усі чотири команди групи В мають по одному очку.
Нагадаємо, в іншому матчі першого туру квартету В Канада зіграла внічию з Боснією та Герцеговиною.
Чемпіонат світу з футболу 2026 триватиме до 19 липня.