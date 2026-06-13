Збірна Канади з футболу не змогла наслідувати приклад Мексики і виграти стартовий матч на домашньому чемпіонаті світу. У Торонто господарям Мундіалю дала гідний бій команда Боснії і Герцеговини.

Фото: EPA/UPG Канада – Боснія і Герцеговина

Саме балканці забили першими, хоча мали статус аутсайдера поєдинку. Боснійці скористалися стандартом, Колашинац скинув на лінію воріт повз руки голкіпера, а Лукич головою довершив справу.

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Фото: EPA/UPG Лар'ї з Канади закриває м'яч корпусом

Канадці гостріше атакували, багато били, але до перерви результату це не принесло. А у другому таймі справжнім героєм став той-таки Колашинац - капітан Боснії і Герцеговини, ризикуючи автоголом, відбив м'яч у стійку, щоб завадити відзначитися Лареї.

І все ж балканці не втримали ворота сухими. Кайл Ларін пробив точно повз колишнього воротаря луганської "Зорі" Ніколу Васіля і встановив остаточний рахунок – 1:1 у Торонто.

Фото: EPA/UPG Тахірович (праворуч) втікає від Б'юкенена

Фото: EPA/UPG Дедич намагається дотягнутися до м'яча

В іншому матчі групи B у суботу зіграють Катар і Швейцарія. А о 4 годині ночі за Києвом розпочнуть свій шлях на Мундіалі треті господарі - Сполучені Штати протистоятимуть Парагваю.