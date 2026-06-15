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ЧС-2026: збірна Кабо-Верде сенсаційно відібрала очки в Іспанії

Іспанці володіли ініціативою, але пробити захист суперників не вдалося.

ЧС-2026: збірна Кабо-Верде сенсаційно відібрала очки в Іспанії
Кукурелья (праворуч) грає головою
Фото: EPA/UPG

Збірна Іспанії зіграла внічию з Кабо-Верде (0:0) у першому турі групового етапу квартету H на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Кубарсі (ліворуч) і Кабрал дивляться на м'яч
Фото: EPA/UPG
Кубарсі (ліворуч) і Кабрал дивляться на м'яч

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Голкіпер Кабо-Верде Возінья робить сейв
Фото: EPA/UPG
Голкіпер Кабо-Верде Возінья робить сейв

Ляпорт і Лівраменту намагаються приборкати м'яч
Фото: EPA/UPG
Ляпорт і Лівраменту намагаються приборкати м'яч

Іспанці переграли суперника за всіма основними показниками , окрім головного – голів. За 90 хвилин матчу іспанці завдали 27 ударів, а суперник – 6. 7 Окрім того, чинні чемпіони Європи володіли м’ячем 74 відсотки ігрового часу, а футболісти Кабо-Верде – 26 відсотків. 

Форвард Іспанії Торрес намагається влучити по воротах
Фото: EPA/UPG
Форвард Іспанії Торрес намагається влучити по воротах

Руїс (ліворуч) і Боржес під час гри
Фото: EPA/UPG
Руїс (ліворуч) і Боржес під час гри

Ламін Ямаль вийшов на поле з лави для запасних
Фото: EPA/UPG
Ламін Ямаль вийшов на поле з лави для запасних

За підсумками матчу команди набрали по одному заліковому пункту. 

В іншому матчі першого туру в групі H Уругвай протистоятиме Саудівській Аравії. Поєдинок заплановано на 16 червня, початок – о 01:00 за Києвом.

Нагадаємо, катарці сенсаційно зіграли внічию зі Швейцарією (1:1), набравши перші очки на груповому етапі чемпіонатів світу. 

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