Іспанці володіли ініціативою, але пробити захист суперників не вдалося.

Збірна Іспанії зіграла внічию з Кабо-Верде (0:0) у першому турі групового етапу квартету H на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Фото: EPA/UPG Кубарсі (ліворуч) і Кабрал дивляться на м'яч

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Фото: EPA/UPG Голкіпер Кабо-Верде Возінья робить сейв

Фото: EPA/UPG Ляпорт і Лівраменту намагаються приборкати м'яч

Іспанці переграли суперника за всіма основними показниками , окрім головного – голів. За 90 хвилин матчу іспанці завдали 27 ударів, а суперник – 6. 7 Окрім того, чинні чемпіони Європи володіли м’ячем 74 відсотки ігрового часу, а футболісти Кабо-Верде – 26 відсотків.

Фото: EPA/UPG Форвард Іспанії Торрес намагається влучити по воротах

Фото: EPA/UPG Руїс (ліворуч) і Боржес під час гри

Фото: EPA/UPG Ламін Ямаль вийшов на поле з лави для запасних

За підсумками матчу команди набрали по одному заліковому пункту.

В іншому матчі першого туру в групі H Уругвай протистоятиме Саудівській Аравії. Поєдинок заплановано на 16 червня, початок – о 01:00 за Києвом.

Нагадаємо, катарці сенсаційно зіграли внічию зі Швейцарією (1:1), набравши перші очки на груповому етапі чемпіонатів світу.