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ЧС-2026: Кот-д’Івуар на останніх хвилинах дотиснув Еквадор

Івуарійці посідають другу сходинку в своїй групі.

ЧС-2026: Кот-д’Івуар на останніх хвилинах дотиснув Еквадор
Кот-д'Івуар – Еквадор
Фото: EPA/UPG

Збірна Кот-д’Івуару здолала команду Еквадору в першому турі групового етапу в квартеті E на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Діоманде (ліворуч) набирає швидкість
Фото: EPA/UPG
Діоманде (ліворуч) набирає швидкість

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Спроба Фофани пробити по воротах
Фото: EPA/UPG
Спроба Фофани пробити по воротах

Єдиний гол у матчі забив нападник івуарійців Амад Діалло. На 90 хвилині Сінго знайшов його пасом, а форвард в один дотик влучив у лівий кут воріт.

Кессьє пасує на партнера
Фото: EPA/UPG
Кессьє пасує на партнера

Голкіпер Еквадору Галіндес під час пропущеного голу
Фото: EPA/UPG
Голкіпер Еквадору Галіндес під час пропущеного голу

Боротьба за м'яч
Фото: EPA/UPG
Боротьба за м'яч

Упродовж поєдинку обидві команди мали гольові нагоди, але реалізувати їх не вдалося.

Івуарійці радіють перемозі
Фото: EPA/UPG
Івуарійці радіють перемозі

Перемога дозволила збірній Кот-д’Івуару посісти другу сходинку в групі Е після першого туру групового етапу.

Турнірне становище в групі Е після першого туру, ЧС-2026
Фото: EPA/UPG
Турнірне становище в групі Е після першого туру, ЧС-2026

В іншому матчі квартету Німеччина декласувала Кюрасао.

Нагадаємо, збірні Нідерландів і Японії зіграли внічию на старті ЧС-2026.

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