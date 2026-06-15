Збірна Кот-д’Івуару здолала команду Еквадору в першому турі групового етапу в квартеті E на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Фото: EPA/UPG Діоманде (ліворуч) набирає швидкість

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Фото: EPA/UPG Спроба Фофани пробити по воротах

Єдиний гол у матчі забив нападник івуарійців Амад Діалло. На 90 хвилині Сінго знайшов його пасом, а форвард в один дотик влучив у лівий кут воріт.

Фото: EPA/UPG Кессьє пасує на партнера

Фото: EPA/UPG Голкіпер Еквадору Галіндес під час пропущеного голу

Фото: EPA/UPG Боротьба за м'яч

Упродовж поєдинку обидві команди мали гольові нагоди, але реалізувати їх не вдалося.

Фото: EPA/UPG Івуарійці радіють перемозі

Перемога дозволила збірній Кот-д’Івуару посісти другу сходинку в групі Е після першого туру групового етапу.

Фото: EPA/UPG Турнірне становище в групі Е після першого туру, ЧС-2026

В іншому матчі квартету Німеччина декласувала Кюрасао.

Нагадаємо, збірні Нідерландів і Японії зіграли внічию на старті ЧС-2026.