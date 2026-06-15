Збірна Кот-д’Івуару здолала команду Еквадору в першому турі групового етапу в квартеті E на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.
Про це повідомляє LB.ua.
Єдиний гол у матчі забив нападник івуарійців Амад Діалло. На 90 хвилині Сінго знайшов його пасом, а форвард в один дотик влучив у лівий кут воріт.
Упродовж поєдинку обидві команди мали гольові нагоди, але реалізувати їх не вдалося.
Перемога дозволила збірній Кот-д’Івуару посісти другу сходинку в групі Е після першого туру групового етапу.
В іншому матчі квартету Німеччина декласувала Кюрасао.
Нагадаємо, збірні Нідерландів і Японії зіграли внічию на старті ЧС-2026.