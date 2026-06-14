У Мексиці, США та Канаді триває фінальна частина XXIII Xемпіонату світу з футболу. Сьогодні збірна Німеччини у першому колі групи Е упевнено обіграла дебютанта мундіалю команду Кюрасао - 7:1.
Про це повідомляє Укрінформ.
Матч відбувся на арені "NRG-Стедіум" у Х'юстоні. Відзначилися Фелікс Нмеча (6-та хвилина), Ніко Шлоттербек (38), Кай Гаверц (45+5, з пенальті, 88), Джамал Мусіала (47), Натаніель Браун (68), Деніз Ундав (78) - у німців; Лівано Комененція (21) - у складі Кюрасао.
В іншому матчі групи Е в ніч на понеділок зустрінуться Кот-д'Івуар та Еквадор.
У четвертий ігровий день ЧС-2026 також зіграють представники групи F: Нідерланди - Японія, Швеція - Туніс.
- Нагадаємо, що цього року Кубок світу з футболу вперше розігрують 48 національних команд. Титул захищає Аргентина.