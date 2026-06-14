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ЧС-2026 з футболу: Німеччина розгромила Кюрасао з рахунком 7:1

В іншому матчі групи Е в ніч на понеділок зустрінуться Кот-д'Івуар та Еквадор.

ЧС-2026 з футболу: Німеччина розгромила Кюрасао з рахунком 7:1
Чемпіонат світу з футболу 2026
Фото: EPA/UPG

У Мексиці, США та Канаді триває фінальна частина XXIII Xемпіонату світу з футболу. Сьогодні збірна Німеччини у першому колі групи Е упевнено обіграла дебютанта мундіалю команду Кюрасао - 7:1.

Про це повідомляє Укрінформ.

Нмеча (праворуч) в боротьбі за м'яч
Фото: EPA/UPG
Нмеча (праворуч) в боротьбі за м'яч

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Гаверц б'є по воротах
Фото: EPA/UPG
Гаверц б'є по воротах

Спроба Вірца пробити
Фото: EPA/UPG
Спроба Вірца пробити

Матч відбувся на арені "NRG-Стедіум" у Х'юстоні. Відзначилися Фелікс Нмеча (6-та хвилина), Ніко Шлоттербек (38), Кай Гаверц (45+5, з пенальті, 88), Джамал Мусіала (47), Натаніель Браун (68), Деніз Ундав (78) - у німців; Лівано Комененція (21) - у складі Кюрасао.

Браун (праворуч) добіг до голкіпера Кюрасао Рома
Фото: EPA/UPG
Браун (праворуч) добіг до голкіпера Кюрасао Рома

Гольовий удар Комененсії
Фото: EPA/UPG
Гольовий удар Комененсії

Атмосфера на стадіоні. Зліва направо: Юрген Клопп, Томас Мюллер і Бастіан Швайнштайгер
Фото: EPA/UPG
Атмосфера на стадіоні. Зліва направо: Юрген Клопп, Томас Мюллер і Бастіан Швайнштайгер

В іншому матчі групи Е в ніч на понеділок зустрінуться Кот-д'Івуар та Еквадор.

У четвертий ігровий день ЧС-2026 також зіграють представники групи F: Нідерланди - Японія, Швеція - Туніс.

  • Нагадаємо, що цього року Кубок світу з футболу вперше розігрують 48 національних команд. Титул захищає Аргентина.
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