Уругвай на Мундіалі ледве врятувався від Саудівської Аравії

Тим, хто прогнозував легкий вихід Іспанії та Уругваю з групи H на чемпіонаті світу з футболу, варто не поспішати з висновками. Південноамериканці, як і європейці, розчарували вболівальників нічиєю з аутсайдером.

Саудівська Аравія вже знає, як це - вигравати у гранда в першому турі. Минулого Мундіалю вони здолали майбутніх чемпіонів аргентинців. Цього разу збірна у зелених футболках теж була близькою до успіху. У першому таймі Аль-Амрі на 41-ій хвилині вивів саудитів уперед.

Уругвай багато атакував, але м'яч вперто не ліз у ворота суперників. Багато в чому завдяки вдалим діям голкіпера аравійців Аль-Овайса. Але зрештою навіть він не впорався з добиванням у виконанні Максиміліана Араухо на 80-ій хвилині.

1:1 - рахунок, який стає на Мундіалі все популярнішим і аж ніяк не тішить Уругвай. Тепер у квартеті всі мають по одному заліковому пункту, а Іспанія навіть вимушена миритися з третьою позицією, бо свій матч з Кабо-Верде провела взагалі без голів.