Збірна Австрії на «Лівайс Стедіум» перемогла Йорданію (3:1) у першому турі в групі J на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.
Про це повідомляє LB.ua.
Першими в матчі відзначилися австрійці. Гол до власного активу записав Шмід на 21 хвилині. Йорданці змогли відігратися в другому таймі, на 50-й, завдяки точному удару Ольвана.
Переломний момент відбувся на 76 хвилині – Аль-Араб забив м'яч у власні ворота. Крапку в поєдинку поставив Арнаутович, реалізувавши пенальті на 12 доданій до основного часу хвилині.
Після першого туру австрійці розташувалися на другій сходинці групи J, пропустивши вперед чинних чемпіонів світу – збірну Аргентини. Йорданія і Алжир розташувалися натомість на третій і четвертій сходинках квартету відповідно.
Нагадаємо, Ліонель Мессі відзначився хет-триком у стартовому матчі на чемпіонаті світу 2026 року.