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Збірна Австрії на «Лівайс Стедіум» перемогла Йорданію (3:1) у першому турі в групі J на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Фото: EPA/UPG Лаймер намагається прострілити

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Фото: EPA/UPG Забітцер намагається красиво віддати пас

Фото: EPA/UPG Мвене прикриває м'яч і намагається пройти

Першими в матчі відзначилися австрійці. Гол до власного активу записав Шмід на 21 хвилині. Йорданці змогли відігратися в другому таймі, на 50-й, завдяки точному удару Ольвана.

Фото: EPA/UPG Шмід забиває перший гол

Переломний момент відбувся на 76 хвилині – Аль-Араб забив м'яч у власні ворота. Крапку в поєдинку поставив Арнаутович, реалізувавши пенальті на 12 доданій до основного часу хвилині.

Фото: EPA/UPG Марко Арнаутович реалізовує пенальті

Фото: EPA/UPG Австрійський півзахисник Зайвальд під час гри

Після першого туру австрійці розташувалися на другій сходинці групи J, пропустивши вперед чинних чемпіонів світу – збірну Аргентини. Йорданія і Алжир розташувалися натомість на третій і четвертій сходинках квартету відповідно.

Фото: Графіка LB.ua Становище в групі J після першого туру, ЧС-2026

Нагадаємо, Ліонель Мессі відзначився хет-триком у стартовому матчі на чемпіонаті світу 2026 року.