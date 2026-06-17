Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
ГоловнаСпорт

Австрія у важкому матчі обіграла Йорданію на ЧС-2026

Ключовим моментом гри став автогол.

Австрія у важкому матчі обіграла Йорданію на ЧС-2026
Австрія – Йорданія
Фото: EPA/UPG

Збірна Австрії на «Лівайс Стедіум» перемогла Йорданію (3:1) у першому турі в групі J на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua. 

Лаймер намагається прострілити
Фото: EPA/UPG
Лаймер намагається прострілити

Реклама

Забітцер намагається красиво віддати пас
Фото: EPA/UPG
Забітцер намагається красиво віддати пас

Мвене прикриває м'яч і намагається пройти
Фото: EPA/UPG
Мвене прикриває м'яч і намагається пройти

Першими в матчі відзначилися австрійці. Гол до власного активу записав Шмід на 21 хвилині. Йорданці змогли відігратися в другому таймі, на 50-й, завдяки точному удару Ольвана.

Шмід забиває перший гол
Фото: EPA/UPG
Шмід забиває перший гол

Переломний момент відбувся на 76 хвилині – Аль-Араб забив м'яч у власні ворота. Крапку в поєдинку поставив Арнаутович, реалізувавши пенальті на 12 доданій до основного часу хвилині.

Марко Арнаутович реалізовує пенальті
Фото: EPA/UPG
Марко Арнаутович реалізовує пенальті

Австрійський півзахисник Зайвальд під час гри
Фото: EPA/UPG
Австрійський півзахисник Зайвальд під час гри

Після першого туру австрійці розташувалися на другій сходинці групи J, пропустивши вперед чинних чемпіонів світу – збірну Аргентини. Йорданія і Алжир розташувалися натомість на третій і четвертій сходинках квартету відповідно.

Становище в групі J після першого туру, ЧС-2026
Фото: Графіка LB.ua
Становище в групі J після першого туру, ЧС-2026

Нагадаємо, Ліонель Мессі відзначився хет-триком у стартовому матчі на чемпіонаті світу 2026 року. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies