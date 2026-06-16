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​40-річний воротар збірної Кабо-Верде став зіркою Instagram після нічиєї з Іспанією і отримав 5,5 млн підписників за добу

Возінья здійснив сім сейвів і отримав нагороду як кращий гравець матчу.

​40-річний воротар збірної Кабо-Верде став зіркою Instagram після нічиєї з Іспанією і отримав 5,5 млн підписників за добу
Голкіпер Кабо-Верде Возінья після матчу
Фото: EPA/UPG

На Чемпіонаті світу-2026 з футболу, що триває у США, Канаді та Мексиці, відбувся перший матч у групі H: чемпіони світу-2010 року Іспанія зустрілись з дебютантами першості Кабо-Верде. Як повідомлялося, матч сенсаційно завершився нічиєю 0:0

Про це повідомляє Суспільне.Спорт.

Кращим гравцем матчу став 40-річний голкіпер Возінья, який на клубному рівні грає за "Шавеш" у другому дивізіоні Португалії. 

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Возінья під час матчу
Фото: EPA/UPG
Возінья під час матчу

Возінья встановив унікальне досягнення на чемпіонаті світу: 40-річний футболіст став найстаршим воротарем в історії, якому вдалось не пропустити у своєму першому матчі на мундіалі: своєму дебюті проти Іспанії він зробив сім сейвів. Після цього кількість його підписників в Instagram зросла до 5,5 мільйонів, менше ніж за добу.

"Це був чудовий матч. Ми неймовірно наполегливо працювали заради цього моменту та цієї мрії. Ми дуже пишаємося. Ми знали, що це буде нелегко, але приїхали на чемпіонат світу, щоб змагатися. Я знаю, що є люди, які вважають нас маленькою та слабкою командою, але ми тут, щоб змагатися та викладатися на повну", – сказав Возінья після гри.

У наступному турі збірна Кабо-Верде протистоятиме Уругваю, а Іспанія зустрінеться з Саудівською Аравією.

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