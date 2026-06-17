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Норвегія переможно повернулася на Мундіаль з дублем Ерлінга Голанда

Ірак здивував у першому таймі, але від сенсації був далекий.

Норвегія переможно повернулася на Мундіаль з дублем Ерлінга Голанда
Ірак - Норвегія 1:4
Фото: EPA/UPG

Вперше за 28 років на чемпіонаті світу з футболу зіграла збірна Норвегії. Золоте покоління скандинавів дебютувало матчем з Іраком, який на Мундіаль відібрався лише через міжконтинентальний плей-оф.

Головна зірка норвежців Ерлінг Голанд виправдав покладені на нього сподівання. У першому таймі він відзначився дублем. Між цими голами Аймен Хуссейн навіть спробував подарувати глядачам на арені біля Бостона інтригу своїм м'ячем, але це була єдина світла пляма у грі іракців.

Після перерви перевага Норвегії вже не викликала сумніву, а Голанд дав можливість забивати іншим своїм партнерам по команді. На 76-ій хвилині зняв питання про переможця Естегор, а у компенсований час Торстведт тішився своєму голу, який потім, щоправда, переписали як м'яч у власні ворота від того ж Хуссейна.

4:1 - прекрасний матч-повернення для норвежців, які одразу очолюють свою групу, випереджаючи Францію. Схоже, ми ще побачимо дуель за звання найкращого бомбардира Мундіалю між Голандом і Мбаппе. 

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