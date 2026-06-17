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Один гол до рекорду: Мессі зрівнявся з Клозе у списку найкращих бомбардирів чемпіонатів світу

Аргентинець оновив низку рекордів у першому матчі на ЧС-2026 року в США, Канаді та Мексиці.

Один гол до рекорду: Мессі зрівнявся з Клозе у списку найкращих бомбардирів чемпіонатів світу
Ліонель Мессі святкує гол
Фото: EPA/UPG

Аргентинський форвард Ліонель Мессі відзначився хет-триком у матчі проти Алжиру в першому турі групового етапу чемпіонату світу з футболу 2026 року й зрівнявся з Клозе за кількістю голів на світовій першості, повідомляє LB.ua.

Аргентинець досяг позначки в 16 голів на чемпіонатах світу, тому знаходиться за один гол до звання найкращого бомбардира в історії турніру. Окрім того, він став першим футболістом в історії, який взяв участь у шостому чемпіонаті світу з футболу. 

Список найкращих бомбардирів чемпіонатів світу з футболу:

  1. Мірослав Клозе (Німеччина) — 16 голів (24 матчі)
  2. Ліонель Мессі (Аргентина) — 16 голів (27 матчів)
  3. Роналдо (Бразилія) — 15 голів (19 матчів)
  4. Герд Мюллер (Німеччина) — 14 голів (13 матчів)
  5. Кіліан Мбаппе (Франція) — 14 голів (15 матчів)
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Своє досягнення Лео прокоментував скромно. У спілкування з TyC Sports він наголосив, що статистичні показники нічого не означають.

«Це честь – бути там, зважаючи на те, що означає перебувати поряд із Клозе. Роналдо теж там, але, гадаю, це нічого не означає. Мбаппе теж там – він сьогодні оформив дубль. Це просто статистика і нічого більше. Хоча можливість конкурувати з усіма ними й викликає гордість, для мене це не має значення», – сказав він після гри.

Забивши тричі у першому матчі, Мессі переписав ще декілька рекордів. Зокрема: став найстаршим футболістом, який відзнався хет-триком на ЧС, зрівнявся з Кріштіану Роналду за кількістю чемпіонатів світу, на яких забивав (5), наздогнав бразильця Рівеліно за кількістю голів з-за меж штрафного майданчика (6). Він також став першим гравцем в історії Аргентини, який відіграв 200 матчів у складі національної команди. 

Нагадаємо, збірна Аргентини захищає свій титул чемпіна світу на турнірі в США, Канаді та Мексиці. Аргентинці виграли кубок чемпіонів у Катарі-2022, обігравши збірну Франції.

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