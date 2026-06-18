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Англія обіграла Хорватію у найбільш видовищному матчі чемпіонату світу

Команда з Туманного Альбіону більше не нудна і прагматична.

Англія обіграла Хорватію у найбільш видовищному матчі чемпіонату світу
Англія - Хорватія 4:2
Фото: EPA/UPG

Футбольні збірні Англії та Хорватії повністю виправдали очікування від очної зустрічі на чемпіонаті світу. Поєдинок у Далласі став справжньою окрасою першого туру групового етапу.

Підопічним Томаса Тухеля вдалося досить швидко забити: Лука Модрич привіз пенальті у власні ворота, а Гаррі Кейну знадобилося дві спроби з позначки, щоб пробити голкіпера Домініка Ліваковича. Сейв хорватського стража воріт рефері Клеман Тюрпен скасував через те, що той до удару залишив лінію воріт обома ногами.

"Картаті" відігралися у середині тайму зусиллями Мартіна Батурини. Але одразу ж проґавили Кейна на стандарті і дозволили найкращому бомбардиру "Трьох левів" всіх часів поповнити свій гольовий доробок.

На перерву ж команди пішли за рівного рахунку 2:2 - це Петер Муса добре зорієнтувався у чужому штрафному. 

Відпочинок пішов на користь англійцям і мав зворотний ефект для хорватів. У другому таймі перевага команди Тухеля стала аж надто відчутною, а Джуд Беллінгем вже втретє вивів британців вперед. Бідний Лівакович крутився у воротах як тільки міг і напрацював аж на 7 сейвів, але й він був безсилий на 85-ій хвилині, коли Маркус Рашфорд остаточно закрив матч.

4:2 - яскрава перемога зовсім не у стилі консервативних англійців у їхніх минулих версіях з великих турнірів. Команда під керівництвом Тухеля, схоже, нарешті навчилася грати з іскрою і подобатися вболівальникам. 

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