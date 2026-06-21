Японія розгромила Туніс з рахунком 4:0 на ЧС з футболу

Це найбільша перемога Японії в історії Мундіалів, до цього вони вигравали з різницею максимум у два м'ячі.

У неділю, 21 червня, відбувся матч другого туру групи F на чемпіонаті світу-2026 із футболу, в якому збірна Японії здолала Туніс із рахунком 4:0.

Про це повідомляє Сhampion.com.ua.

Це було друге очне протистояння між командами на Мундіалях в історії. Вперше вони грали між собою в 2002 році, і тоді Японія виграла з рахунком 2:0.

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Цього разу японці вийшли вперед уже на четвертій хвилині зустрічі. Кейто Накамура зробив простріл на Даїчі Камаду, який із близької відстані переправив м'яч у сітку. Подвоїв перевагу своєї команди Аясе Уеда. Форвард Феєнорда із більярдною точністю влучив у дальній кут воріт Тунісу ударом із лінії штрафного майданчика.

Японці повністю домінували на полі й у середині другого тайму довели справу до розгрому. Дзунья Іто відгукнувся на передачу Уеди й упевнено переграв Аймена Дамена в очній дуелі. А в кінцівці Аясе оформив свою третю результативну дію. Він забив гол після передачі Кайшу Сано.

Це найбільша перемога Японії в історії Мундіалів, до цього вони вигравали з різницею максимум у два м'ячі.

Отже, ця поразка позбавила шансів Туніс на вихід у плейофф.