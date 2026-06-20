Нідерланди на стадіоні «Ен-Ер-Джі Стедіум» розбили Швецію (5:1) у другому турі групового етапу в квартеті F на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.
Про це повідомляє LB.ua.
У першому таймі дублем відзначився Браян Броббі на 5-й і 17-й хвилинах.
У другій 45-хвилинці естафету перехопив Гакпо, забивши ще два голи нідерландців на 47-й і 54-й хвилинах. Шведи змогли відповісти єдиним точним ударом Еланги на 59-й. Крапку в матчі поставив Саммервілл на останній хвилині основного часу гри.
Таким чином підопічні Рональда Кумана очолили квартет F з чотирма очками в активі після двох матчів.
У паралельному поєдинку другого туру в групі F Японія протистоятиме Тунісу. Матч розпочнеться о 7 ранку за Києвом 21 червня.
Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу 2026 року триватиме до 19 липня.