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Нідерланди розгромили Швецію і наблизилися до плей-оф на ЧС-2026

Нідерландці забили супернику п’ять голів.

Нідерланди розгромили Швецію і наблизилися до плей-оф на ЧС-2026
Нідерланди – Швеція
Фото: EPA/UPG

Нідерланди на стадіоні «Ен-Ер-Джі Стедіум» розбили Швецію (5:1) у другому турі групового етапу в квартеті F на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

У першому таймі дублем відзначився Браян Броббі на 5-й і 17-й хвилинах.

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Гол Броббі
Фото: EPA/UPG
Гол Броббі

У другій 45-хвилинці естафету перехопив Гакпо, забивши ще два голи нідерландців на 47-й і 54-й хвилинах. Шведи змогли відповісти єдиним точним ударом Еланги на 59-й. Крапку в матчі поставив Саммервілл на останній хвилині основного часу гри.

Мален і Дюмфріс захищаються
Фото: EPA/UPG
Мален і Дюмфріс захищаються

Удар Коді Гакпо
Фото: EPA/UPG
Удар Коді Гакпо

Таким чином підопічні Рональда Кумана очолили квартет F з чотирма очками в активі після двох матчів. 

Тренер збірної Нідерландів Рональд Куман
Фото: EPA/UPG
Тренер збірної Нідерландів Рональд Куман

Дюмфріс прокидає м'яч уперед
Фото: EPA/UPG
Дюмфріс прокидає м'яч уперед

У паралельному поєдинку другого туру в групі F Японія протистоятиме Тунісу. Матч розпочнеться о 7 ранку за Києвом 21 червня. 

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу 2026 року триватиме до 19 липня.

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