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Канада на чемпіонаті світу розбила Катар в одні ворота у матчі з моторошною травмою

Подвійний перелом Коне психологічно вплинув на обидві команди.

Канада на чемпіонаті світу розбила Катар в одні ворота у матчі з моторошною травмою
Канада - Катар 6:0
Фото: EPA/UPG

Збірна Канади з футболу на домашньому чемпіонаті світу здобула блискучу перемогу 6:0 над командою Катару.

Матч у Ванкувері був би справжнім святом для вболівальників "кленових листків", якби не епізод на 53-ій хвилині, коли катарець Ассім Мадібо надзвичайно грубо сфолив проти Ісмаеля Коне. Канадському футболісту знадобилася термінова допомога лікарів, з поля його вивозили на ношах, а решта футболістів були помітно шоковані та злякані травмою колеги. Пізніше стало відомо, що у Коне подвійний перелом.

Мадібо за це отримав пряму червону картку, а ще у першому таймі так само вилучений був Хомам Аль-Амін. Що ж до гри, то на полі була лише одна команда. Канадці просто не помітили близькосхідних суперників, забивши три у першому таймі і три по перерві. Найяскравіший гравець матчу - Джонатан Девід, в активі якого хет-трик. 

З чотирма очками в активі Канада фактично забезпечила собі вихід у плей-оф. В останньому турі власника першого місця у групі підопічні Джессі Марша визначать в очній дуелі зі Швейцарією.

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