Про фішки, які можна побачити лише на чемпіонаті світу з футболу 2026, – на LB.ua.

Паралельно фотографи, акредитовані на чемпіонаті світу, намагаються впіймати в об’єктив унікальні патчі, якими обклеєні футболісти. Це ще одне нововведення, яке, на відміну від зміни правил, має комерційну основу. На перший погляд здається, що їх створили суто для популяризації й збуту. Чи це так? Приблизно те ж саме питання в голові, коли намагаєшся зрозуміти, чи забила команда гол у ворота суперника.

Натомість світова першість у США, Канаді та Мексиці, де станом на 21 червня тривають матчі другого туру групового етапу, запам’ятається забороною прикривати рот під час розмови із суперником і влаштовувати протести проти суддівських рішень просто на полі. Покарання за такі дії – вилучення. Ці правила започаткували саме під чемпіонат світу, і, варто сказати, вони дієві. Один із футболістів уже отримав червону картку за «приховане» звернення до супротивника…

На турнірах рівня чемпіонату світу з футболу завжди трапляється щось, що згодом стає невід’ємною частиною гри. Наприклад, після «театру», який влаштував голкіпер Аргентини Еміліано Мартінес перед ударами в серії пенальті на ЧС-2022, воротарям суттєво звузили можливість впливати на суперників під час пробиття.

Передісторія «правила Вінісіуса»

17 лютого 2026 року мадридський «Реал» грав із лісабонською «Бенфікою» в першому матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. У тому поєдинку бразильський вінгер вершкових Вінісіус Жуніор, один із лідерів «Селесао» (прізвисько збірної Бразилії, — Ред.), забив гол, почав танцювати навколо кутового прапорця із зображенням емблеми португальського клубу й, очевидно, спричинив на полі розбірки.

Фото: EPA/UPG Престіанні свариться з Вінісіусом під час матчу

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Гравці «Бенфіки» обступили бразильця, «натякаючи» йому на аморальність подібного святкування. У розпалі суперечки аргентинський гравець Джанлука Престіанні підійшов до бразильця й, затуливши рота рукою, щось сказав. Вінісіус одразу побіг до арбітра з вимогою покарати півзахисника суперників. Через це матч довелося зупинити на десять хвилин.

Зрештою виявилося, що Престіанні назвав Вінісіуса мавпою. Сам аргентинець заявив, що обізвав бразильця, але не використовував расистських висловлювань. Як наслідок, аргентинця відсторонили від Ліги чемпіонів УЄФА на шість поєдинків.

Перше порушення правила

Після цього у ФІФА вирішили запровадити спеціальне правило – заборону прикривати рот під час розмови на полі з гравцем команди суперника. У пакеті з цим запровадили ще одне – заборону покидати поле в разі незгоди з рішенням арбітра. Очевидно, для того, щоб ексцентричні гравці, як-от Вінісіус, не могли маніпулювати. За перше порушення гравець отримує червону картку, а в разі протесту вся команда – технічну поразку.

Фото: EPA/UPG Вінісіус у футболці збірної Бразилії

У розмові з головою правління пресслужби збірної Нідерландів Євгеном Левченком ми дізналися, що футболістам наголошували на появі нових правил і закликали діяти розсудливо. Адже ні для кого не секрет, що футболісти постійно затуляють обличчя рукою на полі. Передусім це спроба приховати розмову від суперників і журналістів, а не тихо когось образити. Хай там як, правило ухвалили.

Фото: EPA/UPG Арбітр показує Альмірону червону картку

І, як не дивно, на чемпіонаті світу вже трапився випадок, коли гравця вилучили за прикритий рот. В історію вляпався парагваєць Мігель Альмірон, який наприкінці першого тайму матчу проти Туреччини сказав щось судді й суперникові, затулившись рукою. Головний арбітр миттєво показав футболісту пряму червону картку й попросив із поля. На щастя для гравця, той матч Парагвай, який на момент вилучення вів у рахунку, виграв, але факт залишається фактом. Альмірон не допоможе своїй збірній у матчі третього туру групового етапу ЧС-2026, який визначить долю команди на турнірі. Створіть хтось йому персональний патч.

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Нові патчі, як спосіб заробити ще

Чи створять для Альмірона унікальний патч як для першого, хто випробував на собі нововведення, — питання відкрите. Однак констатуємо, що для низки футболістів патчі вже створили. Це дітище ФІФА й компанії Fanatics. Остання замінить компанію Panini у 2030 році й випускатиме вже культові картки з футболістами.

Фото: nss-sports.com Патч «Debut» на футболці

Однак ще чотири роки вони чекати не захотіли й увірвалися на ЧС-2026 з ексклюзивними патчами. Патч – це аксесуар на липучці, який чіпляють на одяг. У нашому випадку – на футболку. Загалом на футболістах можна побачити п’ять видів патчів від Fanatics, зокрема: «Debut», «Golden Ball», «Golden Gloves», «Golden Boot» і «Legacy».

«Debut» носять футболісти, які в США, Канаді та Мексиці вперше грають на чемпіонаті світу. Такий патч мають Ламін Ямаль, Ерлінг Голанд й інші. «Golden Ball» – для футболістів, яких визнавали найкращими на минулих світових першостях. На ЧС-2026 таких двоє – Ліонель Мессі й Лука Модрич. Для найкращих бомбардирів минулих ЧС створили патч «Golden Boot» – він є на футболках Кіліана Мбаппе й Гаррі Кейна. «Golden Gloves» – для голкіперів, які вигравали нагороду найкращого воротаря чемпіонату світу. Шукайте такий патч на футболці Тібо Куртуа й Еміліано Мартінеса. Загалом такий міг би носити ще й Мануель Ноєр – найкращий голкіпер ЧС-2014 у Бразилії. Однак він відмовився, щоб носити головний патч – «Legacy». Його створили для футболістів, які грають щонайменше на своєму п’ятому чемпіонаті світу. Ідеться про Ліонеля Мессі, Кріштіану Роналду, Мануеля Ноєра і Юто Нагатомо.

Фото: nss-sports.com Патч «Legacy» Юто Нагатомо

Рекордсменом за кількістю патчів на футболці є… Ліонель Мессі. На додачу до двох патчів від Fanatics він має три базові наліпки від ФІФА.

Бонус. Машину не обдуриш

А тепер повернімося до гри. З кожним роком технології все більше впливають на футбол. Ми вже звикли до системи відеоповтору VAR, яку спершу сприймали вороже, і спокійніше ставимося до нововведень.

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Фото: Скриншот трансляції Голкіпер Тунісу зупиняє м'яч

Одним із таких стала нова автоматична система фіксації голу завдяки вбудованим у м’яч датчикам. Під час повного (!) перетину лінії воріт вони допомагають арбітрам зафіксувати гол. Як виявилося, машину не обдуриш, бо вона, на відміну від людини, фіксує кожен міліметр.

Фото: Скриншот Висновок автоматичної фіксації голу

Тому, до прикладу, на ЧС-2026 трапляються курйози, як у матчі Тунісу та Японії. Як гадаєте, це гол? Автоматична система не спрацювала, бо м’яч не всією проекцією перетнув лінію воріт… O tempora, o mores!