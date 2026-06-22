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Бельгія вдруге поспіль грає внічию на ЧС-2026

Цього разу бельгійців зупинила збірна Ірану.

Бельгія вдруге поспіль грає внічию на ЧС-2026
Бельгія – Іран
Фото: EPA/UPG

Бельгія поділила очки з Іраном (0:0) у другому турі групового етапу в квартеті G на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Де Брюйне б'є по воротах
Фото: EPA/UPG
Де Брюйне б'є по воротах

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Лукаку намагається зачепитися за м'яч
Фото: EPA/UPG
Лукаку намагається зачепитися за м'яч

Упродовж 90 хвилин матчу бельгійці більше володіли м’ячем (70 на 30) і завдали 23 удари по воротах, 7 з яких були в площину. Водночас голкіпер іранців Аліразе Бейранванд виконав 7 сейвів і став найкращим гравцем матчу.

Таремі біжить в атаку
Фото: EPA/UPG
Таремі біжить в атаку

Голкіпер Ірану Бейранванд зафіксував м'яч у руках
Фото: EPA/UPG
Голкіпер Ірану Бейранванд зафіксував м'яч у руках

На 66 хвилині Натан Нгой припустився помилки, виконав фол останньої надії і отримав пряму червону картку. 

У паралельному матчі групи Нова Зеландія зіграє з Єгиптом. Матч розпочнеться о 4 ранку за Києвом 22 червня. 

Нагадаємо, збірна Іспанії розгромила Саудівську Аравію (4:0) в другому турі ЧС-2026. Ламін Ямаль забив свій перший гол на світовій першості.

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