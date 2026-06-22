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Бельгія поділила очки з Іраном (0:0) у другому турі групового етапу в квартеті G на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Фото: EPA/UPG Де Брюйне б'є по воротах

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Фото: EPA/UPG Лукаку намагається зачепитися за м'яч

Упродовж 90 хвилин матчу бельгійці більше володіли м’ячем (70 на 30) і завдали 23 удари по воротах, 7 з яких були в площину. Водночас голкіпер іранців Аліразе Бейранванд виконав 7 сейвів і став найкращим гравцем матчу.

Фото: EPA/UPG Таремі біжить в атаку

Фото: EPA/UPG Голкіпер Ірану Бейранванд зафіксував м'яч у руках

На 66 хвилині Натан Нгой припустився помилки, виконав фол останньої надії і отримав пряму червону картку.

У паралельному матчі групи Нова Зеландія зіграє з Єгиптом. Матч розпочнеться о 4 ранку за Києвом 22 червня.

Нагадаємо, збірна Іспанії розгромила Саудівську Аравію (4:0) в другому турі ЧС-2026. Ламін Ямаль забив свій перший гол на світовій першості.