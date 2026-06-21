Перший гол іспанців на чемпіонаті світу 2026 забив Ламін Ямаль.

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Збірна Іспанії з футболу декласувала Саудівську Аравію (4:0) другому турі групового етапу в квартеті Н на чемпіонаті світу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Фото: EPA/UPG Гол Ламіна Ямаля

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У складі чинних чемпіонів Європи першим відзначився Ламін Ямаль на 10 хвилині. На 21 і 24 хвилинах ще двічі забив Мікель Оярсабаль.

Фото: EPA/UPG Ферран Торрес під тиском намагається пробити

Аудити відіграти бодай один гол не змогли, зате захисник команди Хассан Тамбакті забив у власні ворота на 49-й.

Фото: EPA/UPG Ніко Вільямс під час матчу

Перемога над Саудівською Аравією стала першою для іспанців на ЧС-2026. Їм вдалося очолити групу Н із чотирма очками в активі.

Фото: EPA/UPG Іспанці після матчу

У паралельному матчі квартету в другому турі Кабо-Верде зіграє з Уругваєм. Початок матчу заплановано на першу годину ночі за Києвом 22 червня.

Нагадаємо, голкіпер Кабо-Верде Возінья став зіркою соцмереж після поєдинку проти Іспанії в першому турі ЧС-2026. 40-річний воротар став гравцем матчу. За декілька днів на нього підписалися понад 14 мільйонів людей в Instagram.