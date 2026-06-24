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Хорватія мінімально обіграла Панаму і вибила її з чемпіонату світу

Збірна з Центральної Америки вже точно не зможе вийти в плей-оф.

Хорватія мінімально обіграла Панаму і вибила її з чемпіонату світу
Панама - Хорватія 0:1
Фото: EPA/UPG

Не тих назвали "групою смерті" на чемпіонаті світу з футболу: найбільшої інтриги у боротьбі за плей-оф очікували від Франції, Норвегії і Сенегалу, натомість її дарують Англія, Хорватія і Гана.

Хорватська збірна після поразки від засновників футболу загалом змогла оговтатися і у поєдинку з Панамою використала один з небагатьох створених шансів. Це сталося по перерві, коли Станішич навісив, а Будімір сильно приклавсі і вразив ворота суперника. 

Безнадійно команда з Центральної Америки не виглядала, але у захисті претензій до підопічних Златко Далича не може бути жодних. Тому 1:0 на користь хорватів, які ще поки нічого собі не гарантували. А от Панаму вже провели додому: нуль очок означає, що плей-оф більше не є досяжним. 

Тепер Гана і Англія мають по 4 очки, а хорвати 3. У заключному турі найпростіше британцям, які гратимуть з Панамою, а от африканці і "картаті" будуть в очній боротьбі визначати, хто зможе впевнено готуватися до 1/16 фіналу, а хто озиратиметься на результати в інших групах. До плей-оф виходять лише 8 найкращих з 12 команд, що посядуть треті місця. 

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