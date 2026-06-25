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Бразилія виграла групу на Мундіалі, до плей-оф також вийшла збірна Марокко

Гаїті їде додому, а Шотландія ще може взяти участь в 1/16 фіналу.

Бразилія виграла групу на Мундіалі, до плей-оф також вийшла збірна Марокко
Шотландія - Бразилія 0:3
Фото: EPA/UPG

Збірна Бразилії стала переможцем групи C на чемпіонаті світу з футболу, перегравши Шотландію з рахунком 3:0.

Головним героєм матчу став Вінісіус Жуніор, на рахунку якого три голи - але тільки два зарахованих. Одне взяття воріт у першому таймі було скасовано через фол. По перерві перевагу "пентакампеонів" закріпив Кунья.

Марокко – Гаїті
Фото: EPA/UPG
Марокко – Гаїті

У матчі, що відбувався одночасно, Марокко мало несподівано багато проблем зі скромною збірною Гаїті, але все ж краще провело другий тайм і у підсумку святкувало перемогу 4:2. У африканців та бразильців стало по сім набраних балів, але "селесао" більше забивали, тому й забрали собі першу сходинку.

Становище в квартеті С після групового етапу ЧС-2026
Фото: Графіка LB.ua
Становище в квартеті С після групового етапу ЧС-2026

Гаїті з трьома поразками збирає валізи, а от шотландці більше не господарі власної долі. З трьома очками команда зі Сполученого Королівства чекатиме, чи зможе вийти у плей-оф як одна з восьми найкращих збірних з третіх місць у групах.

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