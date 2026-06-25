Канада поступилася Швейцарії на чемпіонаті світу, але вперше в історії вийшла у плей-оф

Боснія і Герцеговина фінішувала третьою з дуже високими шансами на 1/16 фіналу.

Збірна Канади з футболу оформила історичне для себе досягнення, вперше здобувши путівку до плей-оф чемпіонату світу.

Знаковій події не завадив навіть той факт, що в заключному матчі групового етапу підопічні Джессі Марша програли Швейцарії. Після сухого першого тайму Варгас відкрив рахунок одразу зі свистком про відновлення гри, а Манзамбі подвоїв перевагу 11 хвилинами пізніше. Проміс Девід один гол відквитав, але на нічию майстерності у "кленових листків" не вистачило - 1:2.

У паралельному матчі Боснія і Герцеговина обіграла Катар 3:1 і теж набрала 4 очки, як і канадці. Але у господарів Мундіалю за умови нічиєї в очній зустрічі краща різниця забитих-пропущених м'ячів. Тож вони вслід за Швейцарією, яка має 7 залікових пунктів, прямують в 1/16 фіналу.

Балканці тим часом чекають на результати інших третіх команд у групах. Практика показує, що 4 очок має вистачити для того, щоб потрапити у 8 найкращих і зіграти в плей-оф.