Роналду зривається, норвежці веслують, Кюрасао творить історію. Головне з другого туру ЧС-2026

Про що не можна питати Роналду після гри, чому Голанд уже став легендою Норвегії і як виступає зірка соцмереж Возінья – на LB.ua.

Паралельно плеяда молодих футболістів – Кіліан Мбаппе, Ерлінг Голанд й інші – намагаються вести свою очну боротьбу. А ще є збірні-карлики (з усією повагою): Кюрасао, Кабо-Верде й інші… Вони від матчу до матчу спростовують очікування аналітиків, відбираючи очки в набагато сильніших на папері суперників.

Як тут зупинишся, якщо твій вічний суперник, португалець Кріштіану Роналду, теж продовжує забивати на турнірі. До слова, він на два з половиною роки старший за Мессі. І все так само голодний до перемог і зациклений на собі. Настільки, що питання журналістів про аргентинця виводять його з себе.

Увесь футбольний світ зараз говорить про Ліонеля Мессі, який 24 червня відсвяткував 39-річчя. У футболі рідко зустрінеш людей, які в такому поважному для професійного спорту віці продовжують активну кар'єру. Здебільшого вони вже проходять тренерські курси й готуються до нового етапу за межами поля. Але не Мессі. На чемпіонаті світу 2026 року він уже забив 5 голів і очолює гонку бомбардирів турніру, а нещодавно став ще й найкращим бомбардиром за всю історію чемпіонатів світу. І зупинятися не планує.

Мессі обійшов Клозе – і це не межа

У другому турі групового етапу чемпіонату світу з футболу 2026 року збірна Аргентини протистояла Австрії – європейському середняку, який вирізняється атлетичним футболом. Чи впораються вікові аргентинці з суперником за умови, що один футболіст не відпрацьовуватиме позаду? Питання, на яке можна було отримати відповідь лише на полі.

Аргентинці відповіли. Ключовим футболістом, який зробив різницю на полі, як зазвичай, став Ліонель Мессі. Розмови про його рекорд упродовж матчу лише пожвавилися, бо Лео не реалізував пенальті на старті зустрічі.

Реклама

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі

Цікаво, що ні його, ні команду промах з позначки не знітив, а навпаки – розізлив. Мессі відповів так, як умієш лише він: холоднокровно й по-чемпіонськи. У підсумку аргентинець відзначився двічі, побив рекорд Мірослава Клозе (16 голів за всю історію ЧС, – Ред.) і став найкращим бомбардиром світових першостей. Тепер в активі Лео 18 точних ударів.

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі під час другого голу

Найкращим моментом матчу стало святкування аргентинця після другого голу. Він біг уздовж лінії поля й дав п'ять журналістові TyC Sports Хоакіну Бруно, який був поряд. Той уже назвав цю подію найкращою у своїй журналістській кар'єрі.

Про що Роналду заборонив питати після гри

Паралельно до свого матчу другого туру готувався Кріштіану Роналду. Португалія спіткнулася на старті в поєдинку проти ДР Конго, тож підопічним Роберто Мартінеса потрібно було реабілітуватися.

Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду забиває перший гол на ЧС-2026

Суперник був для цього ідеальним – дебютант турніру Узбекистан. На тлі узбеків португальці виглядали організовано: перегравали суперника в кожному компоненті й забили п'ять голів. Два з них на рахунку Роналду. Він став першим футболістом, який забивав на шести чемпіонатах світу. Крім того, португалець зумів обійти Еусебіо і стати найкращим бомбардиром Португалії на світових першостях.

Реклама

Здавалося, що Кріштіану нарешті може видихнути й зосередитися на наступному матчі. Після гри він кричав у камеру, що повернувся, а потім відмовлявся відповідати на питання журналістів. Хоч португалець намагається вдавати, що результативність вічного суперника його не хвилює, насправді він не здатен контролювати свої емоції, коли говорять про аргентинця. В одному з епізодів Кріштіану перебив журналіста на пів слові. Той хотів запитати про виступ Лео…

Молодь наступає: Мбаппе наздоганяє Мессі, Голанд веде Норвегію

Та й про молоде покоління краще не забувати. Кіліан Мбаппе зрівнявся з Клозе за голами на чемпіонатах світу – по шістнадцять. Попереду лишився тільки Мессі, до якого два м'ячі. А паралельно француз переписав ще один рядок історії: він довів свій доробок до 60 голів за збірну Франції й став її найкращим бомбардиром усіх часів, обійшовши Олів'є Жиру.

Фото: EPA/UPG Кіліан Мбаппе на ЧС-2026

Норвежець Ерлінг Голанд натомість уперше виступає на чемпіонаті світу, але вже встиг вразити результативністю – чотири голи. Найважливіше, що від цього виграє його команда. В активі норвежців шість очок і гарантоване місце в плей-оф турніру. Якби не розширений формат змагань, це було б повторенням найкращого результату норвежців на чемпіонатах світу з 1998 року (тоді вони вийшли в плей-оф і залишили турнір на стадії 1/8 фіналу, програвши Італії – LB.ua). Цього разу норвежці стартуватимуть у плей-оф зі стадії 1/16 фіналу, тобто на крок раніше.

Фото: EPA/UPG Голанд святкує гол на ЧС-2026

Вони вже встигли це відсвяткувати з уболівальниками просто на полі. Норвезькі фани стали окрасою турніру, зачарувавши всіх своїм перформансом на трибунах – «греблею вікінгів». Уболівальники синхронно нахиляються вперед-назад, імітуючи веслування на драккарах вікінгів. Футболісти присіли перед трибуною своїх фанів і «веслували» разом із ними.

Реклама

Уболівальники зі стажем згадають збірну Ісландії з її культовим перформансом на трибунах і і будуть праві. Фанатські групи, ісландська й норвезька, справді мають схожий вайб.

Бунт аутсайдерів

А от хто точно робить неповторні речі на чемпіонаті світу, то це збірні Кюрасао і Кабо-Верде.

Фото: EPA/UPG Голкіпер Кюрасао Елой Ром зафіксував м'яч

Перша взагалі стала найменшою країною, яка вийшла до фінального етапу змагань. У першому турі підопічні 78-річного Діка Адвоката розгромно поступилися Німеччині, але зуміли забити –1:7. Ніхто з експертів не давав острів'янам жодного шансу, проте вже в другому турі, у матчі з Еквадором, дебютанти ЧС здійснили справжню сенсацію. Вони відбилися від еквадорців і заробили перше очко. Матч завершився з рахунком 0:0.

Фото: EPA/UPG Футболісти Кюрасао вітають свого голкіпера

Героєм гри без жодного сумніву став Елой Ром – голкіпер Кюрасао. Футболіст «Маямі» виконав 16 сейвів і повторив рекорд американця Тіма Ховарда. Щоправда, Ховард свої 16 наловив за 120 хвилин у програному матчі, а Ром відстояв на нуль за стандартні 90 – це найкращий показник для воротаря, який зберіг ворота сухими. Після цього матчу кількість підписників на сторінці Рома в інстаграмі зросла приблизно на мільйон.

Це багато, хоч порівняно з голкіпером Кабо-Верде Возіньєю – ніщо. Після матчу з іспанцями, в якому йому вдалося відстояти «на нуль», футболіст збільшив свою аудиторію більш ніж на 15 мільйонів підписників. Результат кабовердійців сприйняли як випадковість. Чинні чемпіони Європи банально недооцінили суперника.

Фото: EPA/UPG Возінья робить сейв у матчі з Уругваєм

Тож матч другого туру між Кабо-Верде і Уругваєм мав би розставити все на свої місця. Про недооцінку з боку дворазових чемпіонів світу не йшлося… Але й цього виявилося недостатньо для перемоги над упертими гравцями Кабо-Верде. Ще одна країна-карлик зуміла вирвати нічию. Уругвайці спершу вийшли вперед, а потім були змушені наздоганяти. У підсумку – 2:2. Возінья виконав два сейви на очах у своєї мами, яка після першого перформансу сина змогла отримати візу й приїхати в США. На наших очах розгортається голлівудська історія!

Реклама

До Кабо-Верде і Кюрасао в другому турі долучилися також Гана, Іран і Парагвай. Ганці відібрали очки в Англії, іранці – в Бельгії, а Парагвай обіграв Туреччину і вибив її з турніру.

Фото: EPA/UPG Возінья під час матчу з Уругваєм

Поки говорити рано, але, схоже, зміна формату змагань усе ж дає плоди. Коли ще умовні збірні Кюрасао і Кабо-Верде зіграли б на ЧС? Виявилося, що вони можуть бути не просто мішками для биття.

Тож другий тур підбив проміжний підсумок одразу за кількома напрямками: ветерани Мессі й Роналду досі диктують умови, молодь дихає їм у спину, а аутсайдери відмовляються бути статистами. І саме останнє — найнесподіваніше.

Побачимо, чи зможуть вони ще раз здивувати всіх у третьому турі групового етапу. Уже зовсім скоро ми дізнаємося, хто вийде в плей-оф турніру.