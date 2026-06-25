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Палата депутатів Румунії без голосування ухвалила проєкт закону про об'єднання з Молдовою

Якщо документ пройде Сенат, уряд буде зобов'язаний розпочати переговори з Кишиневом.

Палата депутатів Румунії без голосування ухвалила проєкт закону про об'єднання з Молдовою
Парламент Румунії
Фото: Parlamentul României

Законопроєкт, який передбачає об'єднання Румунії з Молдовою в одну державу, отримав схвалення Палати депутатів румунського парламенту за процедурою так званої "мовчазної згоди".

Як пише "Європейська правда", документ упродовж 45 днів не був винесений на дебати, а обранці так і не ініціювали щодо нього повноцінне голосування. За румунськими законами, у такому випадку він вважається автоматично прийнятим.

Ініціатива щодо початку переговорів про об'єднання країн отримала негативний висновок уряду та профільних комітетів з прав людини та юриспруденції. Але в разі успішного голосування у Сенаті рада міністрів буде змушена офіційно розпочати консультації з Кишиневом щодо можливої інтеграції.

Президентка Молдови Мая Санду в одному з інтерв'ю визнала, що під час ймовірного референдуму щодо об'єднання з Румунією проголосувала б за цю ініціативу. Її румунський колега Нікушор Дан наголосив, що сценарій об'єднання двох країн можливий лише за умови підтримки більшістю молдовського населення.

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