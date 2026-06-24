Створена президентом США Дональдом Трампом Рада миру щодо Гази планує зібратися на Кіпрі у вівторок, 30 червня, щоб обговорити та скоригувати свою подальшу стратегію.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

За даними видання, зустріч триватиме два або три дні та відбудеться за участі представників Євросоюзу, які залучені до організації заходу.

Двоє високопосадовців ЄС на умовах анонімності підтвердили, що основною метою переговорів є "перезавантаження" роботи ради після того, як увагу міжнародної спільноти останніми місяцями суттєво змістили інші геополітичні події, зокрема конфлікт з Іраном.

Очікується, що у зустрічі візьмуть участь представники Національного комітету з управління Газою – групи палестинських технократів, яка розглядається як потенційна адміністративна заміна ХАМАС, а також офіс колишнього болгарського дипломата Ніколая Младенова, якого Трамп призначив своїм спеціальним представником щодо Гази.

Водночас Кіпр братиме участь у заході лише як спостерігач. Уряд країни наголосив, що не є співорганізатором події, а саму локацію обрали виконавчі структури ради.