Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
ГоловнаСвіт

Рада миру щодо Гази збереться для "перезавантаження", – Politico

Рада миру щодо Гази планує зібратися на Кіпрі 30 червня.

Рада миру щодо Гази збереться для "перезавантаження", – Politico
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Створена президентом США Дональдом Трампом Рада миру щодо Гази планує зібратися на Кіпрі у вівторок, 30 червня, щоб обговорити та скоригувати свою подальшу стратегію. 

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

За даними видання, зустріч триватиме два або три дні та відбудеться за участі представників Євросоюзу, які залучені до організації заходу.

Двоє високопосадовців ЄС на умовах анонімності підтвердили, що основною метою переговорів є "перезавантаження" роботи ради після того, як увагу міжнародної спільноти останніми місяцями суттєво змістили інші геополітичні події, зокрема конфлікт з Іраном.

Очікується, що у зустрічі візьмуть участь представники Національного комітету з управління Газою – групи палестинських технократів, яка розглядається як потенційна адміністративна заміна ХАМАС, а також офіс колишнього болгарського дипломата Ніколая Младенова, якого Трамп призначив своїм спеціальним представником щодо Гази.

Водночас Кіпр братиме участь у заході лише як спостерігач. Уряд країни наголосив, що не є співорганізатором події, а саму локацію обрали виконавчі структури ради.

  • Фонд Ради миру Дональда Трампа, створений під егідою Світового банку, не отримав жодного долара від донорів через 4 місяці після заснування організації. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies