Kyiv Independent: Трамп підтримав посилення тиску на Росію і закликав Зеленського бути зухвалішим

Зустріч лідерів у Франції відбувалася у дні, коли Україна активно й успішно атакувала цілі в Росії.

За словами високопоставленого українського джерела Kyiv Independent, президент США Дональд Трамп у приватній розмові з українським колегою Володимиром Зеленським підтримав посилення тиску на Росію та закликав його діяти «зухваліше». Трамп на зустрічі в Франції, де проходив саміт Group of 7, повідомив, що не вірить у те, що Путін піде на мир, якщо на нього не тиснути.

Американські посадовці публічно не коментували, чи підтримує Трамп далекобійні українські удари по Росії. Але сказали, що президент вірить у мир через силу.

Співрозмовники журналістів розповіли, що на зустрічі з Трампом у Франції Володимир Зеленський припустив, що Владіміру Путіну буде важче відмовитися від переговорів, якщо на них його покличе лідер США. Український президент, згідно з цією інформацією, запропонував Трампу покликати Путіна до Штатів, і ця ідея американському лідерові сподобалася.

Інформацію про таку пропозицію підтвердили американські джерел. Водночас вони наголосили, що в «найближчому майбутньому» на таку зустріч очікувати не варто.

Також джерела розповіли, що велике враження на Дональда Трампа справили фотографії пошкодженої російським ударом Києво-Печерської Лаври, які йому показав Зеленський.

Про зміну позиції Трампа відносно України пише й Financial Times. У колонці Едварда Люса йдеться, що минулого тижня на саміті «Групи семи» (G7) в Евіані Трамп застосував зовсім інший підхід до Зеленського, що чітко проявився у спільній заяві G7, де високо оцінювали «стійкість» та «новий імпульс» України, водночас обіцяючи більше західної зброї та допомоги, щоб допомогти їй пережити наступну зиму.