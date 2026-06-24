Генштаб: ворог не припиняє штурумати позиції ЗСУ на Лиманському та Покровському напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 18 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

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Від початку доби агресор 28 разів атакував позиції Сил оборони. На Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придністровському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано, пише Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Нескучне, Рожковичі, Кореньок, Потапівка, Гаврилова Слобода, Волфине, Старикове, Сопич, Бачівськ, Будки, Рижівка, Бунякине, Козаче. Авіаударів зазнали Ямпіль та Товстодубове.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 18 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

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На Південно-Слобожанському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Ветеринарне та Синельникове. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони в напрямку Новоосинового.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Лиман, Озерне Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили три спроби загарбників йти вперед поблизу Закітного, Різниківки та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали шість атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка та в напрямку Костянтинівки. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти п’ять разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Дві атаки відбито в районах населених пунктів Сухецьке, Новоолександрівка, Гришине, Котлине та Філія.

На Олександрівському напрямку наступальних дій ворога на цей час не зафіксовано

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На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожих атаки у бік населених пунктів Гірке та Чарівне. Два боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках спроб окупантів просуватися не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не було.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.