Reuters: Московський НПЗ навряд чи відновить роботу цього року

Видання зазначає, що це ускладнює зусилля Росії з подолання дефіциту пального по всій країні — найбільшій у світі за площею.

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Московський нафтопереробний завод не працюватиме щонайменше шість місяців після значних пошкоджень унаслідок українських дронових атак, повідомили Reuters в середу два джерела в галузі.

НПЗ, розташований на південній околиці російської столиці, є найбільшим постачальником пального для Московського регіону. Цього місяця його двічі атакували українські дрони, через що завод був змушений зупинити роботу.

«На ремонт знадобиться щонайменше пів року», — сказало одне з джерел, коментуючи пошкодження Московського НПЗ.

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«Газпром нефть», яка управляє заводом, не відповіла на запит про коментар.

Видання зазначає, що українські удари вивели з ладу значну частину російських нафтопереробних потужностей, спричинивши дефіцит нафтопродуктів, зростання цін на пальне та довгі черги на заправках у багатьох регіонах країни, що охоплює 11 часових поясів.

Московський НПЗ, який неодноразово ставав ціллю атак, у 2024 році переробив 11,6 млн тонн нафти, виробивши 2,9 млн тонн бензину та 3,2 млн тонн дизельного пального, свідчать останні доступні дані.

На тлі паливної кризи Росія розглядає можливість заборони експорту дизеля, заявив у вівторок віцепрем’єр Олександр Новак. Водночас газета «Ведомости» повідомила, що для подолання дефіциту розглядається імпорт пального, особливо до Криму, де продаж бензину населенню призупинили.