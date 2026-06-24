Сирський натякнув на нові удари по Москві: "Далі буде"

Військовий розповів про участь свого підрозділу в серії далекобійних операцій по об'єктах у глибокому тилу Росії.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео з одним із військових, причетних до атаки на Московський нафтопереробний завод, супроводивши допис словами "Далі буде".

На оприлюдненому відео військовий розповідає про участь свого підрозділу в серії далекобійних операцій по об'єктах у глибокому тилу Росії.

"У 24-му році були наші перші зальоти на Туапсе. Ну і Усть-Луга - думаю, кожен знає, бачив і чув, як вона палала, це теж наша робота. Також бачили новини про Москву - це працювали якраз мої хлопці й наші колеги з інших рот та інших загонів. Це була велика комбінована робота і ми були залучені дуже багато", - каже він.

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Військовий розповів, що удар по Московському НПЗ у ніч проти 18 червня 2026 року здійснили оператори 1-го окремого центру БпС Сил безпілотних систем разом із 412-ю окремою бригадою NEMESIS, 413-м окремим полком "РЕЙД" та 414-ю окремою бригадою "Птахи Мадяра" у взаємодії з ССО, ГУР МО, СБУ та іншими складовими Сил оборони України.

"Востаннє столиця агресора так палала у вересні 1812-го. Далі буде", - наголосив Сирський.